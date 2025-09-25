Filha de Xande de Pilares esbanja fofura ao surgir sambando: ‘A base vem forte’

Estrela, filha do cantor Xande de Pilares com Thay Pereira, encantou os internautas ao mostrar que já tem samba no pé; confira o vídeo!

Estrela, filha de Xande de Pilares e Thay Pereira, explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 25, ao surgir dançando ao lado de seu pai.

No vídeo publicado no feed pela mamãe, a menina, que está com um aninho, aparece usando uma regata e uma saia com listras coloridas, enquanto ‘sambava’ na sala de casa. Ao ver a herdeira esbanjando molejo, Xande acompanhou Estrela com palmas.

“Um sambinha com meu Papai”, escreveu Thay na legenda da publicação. “A base vem forte, minha Estrela”, comentou o cantor.

Os internautas também se derreteram com o post. “Lindeza”, disse a atriz Viviane Araújo. “Tão linda, esperta e carismática… Estrela, você é apaixonante!”, escreveu uma seguidora. “Não basta só sambar, ainda tem que se olhar no espelho, essa Estrelinha é um deslumbre nas nossas vidas”, falou outra. “Coisa linda”, afirmou uma fã.

Vale lembrar que Xande de Pilares também é pai de Alexandre Lucas e Alexandre Junior, frutos de relacionamentos anteriores.

Confira:

Xande de Pilares fala de paternidade tardia

Xande de Pilares é pai de três, mas aproveita um novo lado da paternidade com Estrela, sua primeira menina e filha caçula, de um ano. Além da bebê, o ícone do pagode é pai de Alexandre Lucas e Alexandre Junior. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abre o coração sobre paternidade tardia.

“Eu estava com a minha chuteira pendurada! Deus me ligou e falou que tinha mais um jogo pra eu atuar, tirei minha chuteira da pendura, botei no pé… e a Estrela tá aí. Tô vivendo uma fase de ser pai aos 55 anos. Um pai-avô, como muita gente até zoa nas redes sociais. Eu brinco que quem me zoa, se conseguir ser pai da idade que eu tô, pode me chamar pra eu ser padrinho”, disse ele. Saiba mais!

