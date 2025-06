Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves rouba a cena em nova foto em família

Alerta fofura! A cantora Ludmilla dividiu uma nova foto ao lado da esposa, Brunna Gonçalves, e Zuri, filha do casal: 'Uma boneca'

A cantora Ludmilla encantou os seguidores na tarde deste sábado, 28, ao compartilhar um novo registro em família. Em suas redes sociais, a artista publicou um clique especial de um ensaio fotográfico feito ao lado da esposa, Brunna Gonçalves, e Zuri, filha do casal de 1 mês de vida.

Na imagem, as duas estão uma de frente para a outra, enquanto a bebê aparece nos braços da cantora sendo acalentada pelas mamães corujas. Esbanjando fofura, a herdeira das famosas foi clicada olhando fixamente para Ludmilla.

" Três corações, um só orgulho ", escreveu a cantora na legenda da postagem. Brunna Gonçalves, por sua vez, também deixou uma mensagem especial nos comentários: "Obrigada meu Deus pela minha família”, declarou a dançarina e ex-BBB.

A postagem de Ludmilla rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de ressaltar o quanto admiram a família. No entanto, quem roubou a cena mesmo foi a pequena Zuri, que recebeu uma chuva de mensagens carinhosas dos fãs.

"Parece uma boneca de tão perfeita", disse uma seguidora. "Os olhinhos da Zuri brilhando olhando pra você", se encantou outra. "Muito amor envolvido", disse uma terceira. "Ah, amores meus... que foto linda", comentou a atriz e apresentadora Regina Casé.

Confira a foto de Ludmilla e Brunna Gonçalves com a filha:

Como é o quarto de Zuri?

Pouco mais de um mês após o nascimento de Zuri, sua primeira filha com a cantora Ludmilla, a influenciadora Brunna Gonçalves mostrou detalhes do quarto da bebê no Brasil. A pequena, que nasceu no dia 14 de maio, em uma maternidade em Miami, na Flórida, Estados Unidos, também tem um cômodo na casa da família por lá.

"Sejam bem-vindos ao quarto da Zuri. Eu pedi que o tema fosse girassol, porque tem um significado especial para mim e para a Ludmilla. Eu pedi um quarto com tons suaves, elegantes que trouxesse um aconchego para quando a Zuri chegasse", contou; confira mais detalhes do quartinho!

