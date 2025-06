Brunna Gonçalves fala sobre o puerpério e desabafa: 'Contando os dias'

A dançarina Brunna Gonçalves usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 20, para compartilhar um novo desabafo sobre maternidade

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 20, para compartilhar um novo desabafo sobre maternidade. Mãe de Zuri, que nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos, e é fruto de seu relacionamento com a cantora Ludmilla, ela falou sobre o puerpério.

"Acabei de dar mamá agora, vou tomar café e vou usar a bombinha de extração de leite um pouquinho. Eu sempre faço isso - dou mamá e em seguida uso a bombinha, para o meu cérebro entender que a produção precisa estar a todo vapor para poder dar vazão à quantidade de leite que a Zuri mama, porque ela mama muito!", iniciou Brunna.

"Vocês não fazem ideia do tanto que ela mama, é muito! Por isso, faço sempre", continuou. Em seguida, ela celebrou: "Gente, eu tô ficando... desculpa, gente ! Meu puerpério tá acabando, tá quase acabando, falta só uma semana, glória a Deus! Enfim, estou literalmente contando os dias... Vocês tão vendo como eu tô meio lelé da cuca, né?"

"Por isso eu quero deixar essa fase do puerpério passar para eu poder voltar aqui em plena consciência, sã, para falar com vocês, porque assim... a cabeça, às vezes, fica doida. Mas tá acabando, gente, graças a Deus semana que vem acaba", finalizou ela.

Como foi o mesversario de Zuri?

Para a festinha especial, as mamães escolheram uma decoração repleta de girassóis e outros objetos amarelos. "Olha que coisa mais linda que ficou a mesinha do mesversário da Zuri! Resolvemos fazer o tema de girassol porque é o tema do quartinho dela", explicou Bruna ao compartilhar os detalhes.

E o evento também contou com lembrancinhas para os convidados. "De lembrancinha a gente fez esse caderninho a velinha e também tem esse potinho com nuts tudo com identidade visual", contou Brunna Gonçalves. Para a data especial, a pequena vestiu uma roupinha branca com renda, laço e bordados de flores. Veja mais!

