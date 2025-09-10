CARAS Brasil
Esposa de Daniel Alves mostra decoração do quarto da primeira filha do casal

Grávida, Joana Sanz revelou detalhes do quarto de sua primeira filha com o jogador de futebol Daniel Alves; veja decoração luxuosa

por Rafaela Oliveira
Publicado em 10/09/2025, às 13h03

Joana Sanz e Daniel Alves
Joana Sanz e Daniel Alves - Foto: Reprodução / Instagram

Joana Sanz está em contagem regressiva para a chegada da primeira filha! Nesta quarta-feira, 10, a modelo espanhola dividiu com o público detalhes do quarto da herdeira, fruto de seu casamento com o jogador de futebol Daniel Alves.

Em seu perfil oficial, Joana revelou oficialmente a decoração do cômodo, que já está prontinho para receber a bebê. Nas imagens, é possível notar que o local possui um papel de parede delicado que remete a natureza, com desenhos de animais como passarinho, esquilo, raposa e coelho, além de algumas flores e plantas.

A esposa do atleta brasileiro também mostrou o berço, que possui um enxoval na cor verde clara, um tapete delicado em formato de folha, uma estante rosa com algumas pelúcias, objetos decorativos também em tons de rosa e um cantinho da leitura com livros infantis.

O quarto da herdeira do casal também conta com um banheiro com detalhes dourados, azulejos rosas e um espelho. No registro mostrado por Joana Sanz, também é possível observar que o guarda-roupas da criança fica no mesmo cômodo. Por fim, a modelo espanhola entregou um breve spoiler sobre o nome da filha, que começará com a letra J.

Vale lembrar que a esposa de Daniel Alves anunciou publicamente a gravidez em março deste ano. Na ocasião, Joana, que fez tratamentos por cinco anos para engravidar, explicou que gostaria de revelar a gestação somente quando ela estivesse mais evidente, mas decidiu compartilhar "pelas mulheres que também estão na luta".

Veja a decoração do quarto da filha de Daniel Alves e Joana Sanz:

Joana Sanz mostra quarto da filha - Reprodução/Instagram
Joana Sanz mostra quarto da filha - Reprodução/Instagram
Joana Sanz mostra quarto da filha - Reprodução/Instagram
Joana Sanz mostra quarto da filha - Reprodução/Instagram
Joana Sanz mostra quarto da filha - Reprodução/Instagram
Joana Sanz mostra quarto da filha - Reprodução/Instagram
Joana Sanz mostra quarto da filha - Reprodução/Instagram
Joana Sanz mostra quarto da filha - Reprodução/Instagram
Joana Sanz mostra quarto da filha - Reprodução/Instagram
Joana Sanz mostra quarto da filha - Reprodução/Instagram
Joana Sanz mostra inicial do nome da filha - Reprodução/Instagram
Joana Sanz mostra inicial do nome da filha - Reprodução/Instagram

O ensaio de gestante de Joana Sanz

Recentemente, a modelo Joana Sanz dividiu com o público as primeiras fotos de seu ensaio de gestante. Casada com o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves, a espanhola está à espera do primeiro filho do casal.

No primeiro registro, compartilhado no perfil oficial de Joana, os dois aparecem juntos enquanto acariciam a barriguinha da modelo. Já na segunda foto, a esposa de Daniel Alves aparece com a barriga à mostra, também recebendo carinho do marido.

Não demorou muito para que diversos amigos e seguidores da modelo espanhola lotassem os comentários da publicação com inúmeros comentários carinhosos ao casal. A postagem, inclusive, foi curtida por Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar Jr.

Daniel Alves surge acariciando a barriga de grávida da esposa

Em julho, Joana Sanz dividiu com o público um novo registro de sua barriga de grávida. A modelo espanhola está à espera de seu primeiro filho, fruto do casamento com o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves.

Em suas redes sociais, Joana compartilhou um vídeo de um momento carinhoso do companheiro com o bebê. No registro, Daniel Alves aparece deitado na perna da esposa enquanto acaricia sua barriguinha de grávida. A modelo não escreveu nada na legenda, adicionando apenas um emoji de coração rosa.

Leia também: Daniel Alves homenageia a esposa em data especial: 'Mulher virtuosa'

Daniel Alves em momento carinhoso com a barriga de Joana Sanz - Reprodução/Instagram
Daniel Alves em momento carinhoso com a barriga da esposa - Reprodução/Instagram

Camila MouraCamila Moura descobre doença após emagrecimento e médico diz: 'Dolorosos'
