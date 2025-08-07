Esposa de Daniel Alves divide fotos de seu ensaio de gestante com o jogador

Joana Sanz compartilhou algumas fotos de seu ensaio de gestante ao lado de Daniel Alves; modelo espera primeiro filho com jogador

A modelo Joana Sanz dividiu com o público no último fim de semana as primeiras fotos de seu ensaio de gestante. Casada com o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves, a espanhola está à espera do primeiro filho do casal.

No primeiro registro, compartilhado no perfil oficial de Joana, os dois aparecem juntos enquanto acariciam a barriguinha da modelo. Já na segunda foto, a esposa de Daniel Alves aparece com a barriga à mostra, também recebendo carinho do marido na silhueta.

Não demorou muito para que diversos amigos e seguidores da modelo espanhola lotassem os comentários da publicação com inúmeros comentários carinhosos ao casal. A postagem, inclusive, foi curtida por Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar Jr.

"Deus abençoe", escreveu Iran Ângelo, ex-esposa do jogador de futebol Hulk Paraíba. "Parabéns casal... Curta muito este momento especial. Minhas bênçãos", desejou uma internauta. "Que foto mais fofinha", disse outra. "Que Deus os abençoe e que esse bebê venha com muita saúde e principalmente lhes tragam muita paz", declarou uma terceira.

Vale lembrar que, até o momento, Joana Sanz não confirmou o gênero do bebê. A esposa de Daniel Alves, no entanto, já levantou suspeitas de que os dois serão pais de uma menina. Os rumores começaram a circular na web logo após a modelo revelar algumas roupinhas do enxoval da criança, que possuíam detalhes em cor de rosa.

O quarto do filho de Daniel Alves e Joana Sanz

A modelo Joana Sanz não esconde o quanto está ansiosa para a chegada de seu filho! Recentemente, a esposa do jogador de futebol brasileiro Daniel Alves, que espera o primeiro herdeiro do casal, revelou alguns detalhes do quartinho do bebê.

Em seu perfil oficial, Joana publicou uma sequência de fotos mostrando uma parte do cômodo e da decoração. Nas imagens, é possível notar que o local possui um papel de parede delicado com desenhos de animais como passarinho, esquilo, raposa e coelho, além de algumas flores e plantas.

Joana Sanz também exibiu a cômoda do herdeiro com alguns detalhes em cor de rosa, reforçando ainda mais os rumores de que ela e Daniel Alves serão pais de uma menina; veja detalhes do quarto do filho do casal!

