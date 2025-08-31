O cantor Dilsinho surpreende ao exibir uma foto inédita do filho caçula, Kadu, durante o programa Altas Horas
O cantor Dilsinho exibiu uma foto inédita de seu filho caçula, Kadu Ferrar Scher, fruto do casamento com Beatriz Ferraz. Na noite de sábado, 30, ele participou do programa Altas Horas, da Globo, e mostrou o rostinho do herdeiro em uma foto no celular.
Na foto, o bebê de 6 meses de vida apareceu sorridente. “Eu não mostro muito na internet, mas aqui pode. Kaduzinho, vocês viram? Seis meses…”, disse ele.
Kadu nasceu no dia 2 de fevereiro de 2025, às 20h58, no Rio de Janeiro, pesando 3.465 kg e com 49 cm.
Dilsinho e Beatriz estão juntos desde 2011 e já são pais de Bella, de 3 anos. A mulher do artista também é mãe de Rômulo Ferraz, fruto de outro relacionamento.
Ver essa foto no Instagram
O cantor Dilsinho esbanjou romantismo nas redes sociais nesta terça-feira, 23, ao mostrar novas fotos com sua esposa, Beatriz Ferraz. Ele é discreto com sua vida pessoal, mas abriu uma exceção para celebrar o seu amor. Na imagem, ele e a amada apareceram abraçadinhos enquanto curtiam um dia ensolarado juntos. Na legenda, ele brincou: "Momento que eu pedi mais um filho".
Beatriz Ferraz é estudante de veterinária e está com Dilsinho desde 2011. Eles são pais de uma menina, chamada Bella. Em 2019, eles anunciaram na Ilha de CARAS que já tinham se casado de forma discreta. Ela foi a primeira e única namorada dele e se conheceram quando ele tinha apenas 19 anos durante um passeio no shopping. "Eu estava no shopping, fui comprar uma roupa, escolhi uma camisa e ela trabalhava nessa loja que eu estava (...)", contou. Saiba mais!
Leia também:Lily Collins, estrela de Emily em Paris, revela foto da primeira filha
|Ex-cunhada de Virginia explica curtida em post com crítica para a influencer
|Dilsinho exibe foto inédita do filho caçula, Kadu
|Médica lista cuidados para prevenir diagnóstico de Rafa Kalimann: 'Mudar a alimentação'
|Gusttavo Lima viveu 'previsão' impressionante no Espiritismo
|Jesus Luz faz da espiritualidade seu guia: 'Demorei para acreditar em mim'
|Princesa de Dubai fica noiva de rapper após pedir divórcio com ‘regra' de O Clone
|Filha de Juliano Cazarré faz o 1º passeio da vida aos 3 anos de idade
|Psicólogo explica importância do acordo de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro
|Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro
|Ana Castela reage ao ver foto de Zé Felipe com Duda Bertelli: ‘Felizes'