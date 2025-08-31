O cantor Dilsinho surpreende ao exibir uma foto inédita do filho caçula, Kadu, durante o programa Altas Horas

O cantor Dilsinho exibiu uma foto inédita de seu filho caçula, Kadu Ferrar Scher, fruto do casamento com Beatriz Ferraz. Na noite de sábado, 30, ele participou do programa Altas Horas, da Globo, e mostrou o rostinho do herdeiro em uma foto no celular.

Na foto, o bebê de 6 meses de vida apareceu sorridente. “Eu não mostro muito na internet, mas aqui pode. Kaduzinho, vocês viram? Seis meses…”, disse ele.

Kadu nasceu no dia 2 de fevereiro de 2025, às 20h58, no Rio de Janeiro, pesando 3.465 kg e com 49 cm.

Dilsinho e Beatriz estão juntos desde 2011 e já são pais de Bella, de 3 anos. A mulher do artista também é mãe de Rômulo Ferraz, fruto de outro relacionamento.

Dilsinho exibe foto inédita do filho caçula, Kadu - Foto: Reprodução / Globo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dilsinho (@dilsinho)

Quem é a esposa de Dilsinho?

O cantor Dilsinho esbanjou romantismo nas redes sociais nesta terça-feira, 23, ao mostrar novas fotos com sua esposa, Beatriz Ferraz. Ele é discreto com sua vida pessoal, mas abriu uma exceção para celebrar o seu amor. Na imagem, ele e a amada apareceram abraçadinhos enquanto curtiam um dia ensolarado juntos. Na legenda, ele brincou: "Momento que eu pedi mais um filho".

Beatriz Ferraz é estudante de veterinária e está com Dilsinho desde 2011. Eles são pais de uma menina, chamada Bella. Em 2019, eles anunciaram na Ilha de CARAS que já tinham se casado de forma discreta. Ela foi a primeira e única namorada dele e se conheceram quando ele tinha apenas 19 anos durante um passeio no shopping. "Eu estava no shopping, fui comprar uma roupa, escolhi uma camisa e ela trabalhava nessa loja que eu estava (...)", contou. Saiba mais!

Leia também:Lily Collins, estrela de Emily em Paris, revela foto da primeira filha