Grávida, Clara Maia volta a falar sobre decisão de tirar seus cães de casa: 'Queria muito...'

A influenciadora digital Clara Maia voltou a comentar sobre sua decisão de afastar os cachorros de estimação, Tibau e Tita, do convívio da família devido ao comportamento dos animais. Mãe dos gêmeos José e João, de 1 ano, e grávida de mais dois filhos com André Coelho, ela abordou o assunto após abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais neste domingo, 27.

Durante a interação, um internauta quis saber: “Vocês não sentem falta dos cachorros de vocês? Tinham um amor tão grande por eles”. E ela respondeu: : “ Eu queria muito saber de onde vocês tiram certas coisas. É sério que vocês acham que sentem mais saudade deles, do que nós?”.

Em seguida, ela desabafou: “Vi adestradores se aproveitando de uma situação séria e muito dolorosa para a gente, para fazer vídeo dizendo que tentamos de tudo, menos adestrar. Os dois são adestrados desde 2018. Tita começou com poucos meses. Tibau sempre esteve em tratamento para a reatividade com animais, inclusive após acidentes fatais com outros cães da família. Assim fizemos muitas vezes, por muitos anos”.

E continuou: "O adestramento é um processo, requer tempo, dedicação e muita informação. Tibau e Tita fizeram não só adestramento, como fizemos enriquecimento ambiental, passeios, exercícios e tratamento com canabidiol! Tenho um documento assinado por veterinários e especialistas em comportamento animal para ter acesso de forma legal a esse medicamento".

"É sério que vocês acham que afastamos os cães sem tentar tudo que podíamos? O que eu não posso hoje é colocar muitas vidas em risco porque A, B ou C me acham escrota! Se algum acidente fatal acontece é minha vida que nunca mais será como antes, não a deles", pontuou em seguida.

“Os cães estão num lugar maravilhoso, sendo bem tratados por uma pessoa super de confiança. Não vou ficar aqui falando e postando nossas visitas. É sempre um assunto muito sofrido e doloroso, e será para sempre. Não é o tipo de coisa que você esquece. Estamos vivendo essa dor em off. Tudo que precisava ser dito, foi”, finalizou.

Veja o desabafo:

Desabafo de Clara Maia no Instagram