Carol Peixinho muda detalhe no visual após dar à luz ao filho com Thiaguinho; veja foto

A influenciadora digital Carol Peixinho usou as redes sociais nesta terça-feira, 23, para mostrar que mudou um detalhe em seu visual após o nascimento de Bento, seu primeiro herdeiro com o cantor Thiaguinho, que veio ao mundo na madrugada da última sexta-feira, 19.

A mamãe coruja contou que precisou adaptar o estilo das unhas para a rotina com o bebê e decidiu deixá-las bem mais curtas, exibindo o resultado em seus Stories do Instagram. “Adeus garras, olá versão mãe safe”, escreveu Carol, mostrando a mudança que a maternidade trouxe em seu dia a dia.

Mais cedo, Carol Peixinho e Thiaguinho encantaram os seguidores ao compartilharem novos registros do bebê nas redes sociais. A influenciadora publicou uma montagem de fotos em que o casal aparece junto de Bento, transmitindo todo o carinho que dedicam ao filho recém-nascido.

As imagens mostram momentos de muito afeto, com os pais embalando e acariciando o bebê no colo. “Bom dia. Com muito amor, leite e denguinho”, escreveu Carol ao dividir os registros cheios de ternura de sua rotina com Thiaguinho e o herdeiro. Veja!

Ainda no último sábado, 20, Carol Peixinho dividiu com os seguidores a sua primeira selfie ao lado do filho nos stories do Instagram. Na ocasião, a ex-BBB explicou que registrou o momento para enviar a foto para Thiaguinho, que estava viajando a trabalho para se apresentar em um show.

Como foi o anúncio do nascimento?

A notícia foi revelada ao público pelos papais do pequeno em uma publicação conjunta através das redes sociais. “Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade!“, escreveu a influenciadora na legenda.

“Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar! Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim! Obrigadinho a todos pelo carinho, pelas orações e pelo amor que já sinto no coração! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Me desejem energias positivas!“, completou a mamãe de primeira viagem.

