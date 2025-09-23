Carol Peixinho e Thiaguinho surgem em novas fotos com o filho recém-nascido

Poucos dias após o nascimento de Bento, Carol Peixinho e Thiaguinho aparecem curtindo o bebê e encantam com novos cliques do filho

Quatro dias após o nascimento de seu primeiro filho Bento, Carol Peixinho e Thiaguinho mostraram o bebê novamente na rede social. Nesta terça-feira, 23, a influenciadora digital postou uma montagem com fotos deles com o herdeiro e encantou os internautas.

Sem mostrar direito ainda o pequeno, eles apareceram dando bastante carinho para o recém-nascido no colo. A mamãe de primeira viagem então comentou como estão.

“Bom dia. Com muito amor, leite e denguinho”, escreveu ao exibir os registros cheios de amor dela e do companheiro cuidando de Bento.

Ainda no último sábado, 20, Carol Peixinho compartilhou a primeira selfie com o filho em seus stories. Na ocasião, a ex-BBB contou que tirou o clique para enviar para Thiaguinho, que precisou viajar para fazer seu show.

Na sexta-feira, 19, a influencer e o cantor anunciaram o nascimento de Bento compartilhando algumas fotos do parto. “Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar! Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim! Obrigadinho a todos pelo carinho, pelas orações e pelo amor que já sinto no coração! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Me desejem energias positivas!”, escreveram.

Carol Peixinho mostra lembrancinhas na maternidade

Carol Peixinho usou as redes sociais no sábado, 20, para compartilhar uma foto da sua suíte na maternidade, onde está após o nascimento de Bento, seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho. No registro, ela mostrou que no quarto há vários mimos para quem for visitá-los.

Na imagem postada em seus Stories, a mamãe de primeira viagem mostrou que uma parede do quarto foi decorada com quadros que formavam o nome do bebê, além disso, a influenciadora digital exibiu as lembrancinhas e docinhos personalizados para receber as visitas. Ao mostrar o registro, Carol escreveu: “Boa tarde, InstAmados! Por aqui é só amor, muito amor”, garantiu a mamãe. Veja como são as lembrancinhas aqui!