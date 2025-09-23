Início » Bebê » Carol Peixinho e Thiaguinho surgem em novas fotos com o filho recém-nascido
Carol Peixinho e Thiaguinho surgem em novas fotos com o filho recém-nascido

Poucos dias após o nascimento de Bento, Carol Peixinho e Thiaguinho aparecem curtindo o bebê e encantam com novos cliques do filho

Nataly Paschoal
Por Nataly Paschoal
Carol Peixinho e Thiaguinho em novas fotos com Bento
Carol Peixinho e Thiaguinho em novas fotos com Bento - Foto: @carolpeixinho

Quatro dias após o nascimento de seu primeiro filho Bento, Carol Peixinho e Thiaguinho mostraram o bebê novamente na rede social. Nesta terça-feira, 23, a influenciadora digital postou uma montagem com fotos deles com o herdeiro e encantou os internautas.

Sem mostrar direito ainda o pequeno, eles apareceram dando bastante carinho para o recém-nascido no colo. A mamãe de primeira viagem então comentou como estão.

“Bom dia. Com muito amor, leite e denguinho”, escreveu ao exibir os registros cheios de amor dela e do companheiro cuidando de Bento.

Ainda no último sábado, 20, Carol Peixinho compartilhou a primeira selfie com o filho em seus stories. Na ocasião, a ex-BBB contou que tirou o clique para enviar para Thiaguinho, que precisou viajar para fazer seu show.

Na sexta-feira, 19, a influencer e o cantor anunciaram o nascimento de Bento compartilhando algumas fotos do parto. “Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar! Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim! Obrigadinho a todos pelo carinho, pelas orações e pelo amor que já sinto no coração! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Me desejem energias positivas!”, escreveram.

Carol Peixinho e Thiaguinho com Bento
Carol Peixinho e Thiaguinho com Bento – Foto: @carolpeixinho

Carol Peixinho mostra lembrancinhas na maternidade

Carol Peixinho usou as redes sociais no sábado, 20, para compartilhar uma foto da sua suíte na maternidade, onde está após o nascimento de Bento, seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho. No registro, ela mostrou que no quarto há vários mimos para quem for visitá-los.

Na imagem postada em seus Stories, a mamãe de primeira viagem mostrou que uma parede do quarto foi decorada com quadros que formavam o nome do bebê, além disso, a influenciadora digital exibiu as lembrancinhas e docinhos personalizados para receber as visitas. Ao mostrar o registro, Carol escreveu: “Boa tarde, InstAmados! Por aqui é só amor, muito amor”, garantiu a mamãe. Veja como são as lembrancinhas aqui!

Nataly Paschoal
Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.
