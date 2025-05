Bebê / GRAVIDEZ

Carol Peixinho exibe a barriga de gravidez ao posar com Thiaguinho em Noronha

A ex-BBB Carol Peixinho está no quarto mês de gestação do primeiro filho, Bento, com o cantor Thiaguinho; o casal anunciou a gravidez no final de março

Carol Peixinho mostra novas fotos grávida ao lado de Thiaguinho - Fotos: Reprodução / Instagram @neuronha