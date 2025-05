Grávida, Carol Peixinho fala sobre o sonho da maternidade: ‘Aflorou’

Carol Peixinho abre o coração sobre o sonho da maternidade, grávida de cinco meses do primeiro filho com o cantor Thiaguinho

A influenciadora digital Carol Peixinho, de 40 anos, revelou em entrevista que sempre teve o sonho de ser mãe. Grávida de cinco meses do cantor Thiaguinho, ela também falou sobre a dedicação dele durante a espera pelo primeiro filho do casal.

Carol Peixinho comentou sobre seu desejo de ser mãe e disse que sempre teve vontade, mas sem pressa, até que o sentimento cresceu ao lado de Thiaguinho . “Eu sempre tive essa vontade de ser mãe, de se relacionar, de casar, de morar junto, mas sempre tive dentro de mim que eu não precisava de pressa. Então, assim, eu já estava com ele, e aquilo aflorou bastante. Eu falei: ‘Eu quero se mãe” , revelou a influenciadora durante a sua participação no PodDelas.

O sonho não é só de Carol, mas também de Thiaguinho, que, segundo ela, “além do sonho dele de ser pai, ele também é muito estudioso. Tudo o que ele se propõe a fazer, ele estuda, se joga de cabeça”.

Thiaguinho tem se dedicado a estudar tudo sobre a gravidez para acompanhar de perto a maternidade. "Ele acorda, às vezes, 5h30, 6h. Quando eu acordo, ele fala: 'Já estudei tudo desse mês. Esse mês, você vai sentir isso, o bebê está assim. Ele estuda e me passa tudo, já entrou comigo nesse mundo da maternidade. Porque falam muito: Ah, o pai sente que é pai quando nasce. Então, eu sinto que já começou", finalizou.

Reação do Thiaguinho ao saber da gravidez

Carol Peixinho está radiante desde que descobriu que será mamãe! À espera de Bento, fruto da união com o cantor Thiaguinho, a influenciadora digital comemorou seu primeiro Dia das Mães no domingo, 11, de uma forma bastante especial.

Por meio das redes sociais, Carol publicou um vídeo com alguns momentos marcantes vividos nos últimos meses, incluindo o momento em que viu o tão esperado 'positivo' no resultado de gravidez. A famosa ainda revelou como contou a novidade para Thiaguinho e mostrou a reação do artista com a notícia; confira mais detalhes!

