Bruna Manzon revela que a filha de 1 mês de vida está internada: ‘Um susto’

Ex-assistente do 'Domingo Legal', Bruna Manzon explicou que uma vacina tomada durante a gestação diminuiu a gravidade do diagnóstico da filha

A influenciadora Bruna Manzon, ex-assistente do ‘Domingo Legal’, do SBT, usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 25, para informar ao público que sua filha, Safira, de apenas 1 mês de vida, está internada. A bebê foi diagnosticada com bronquiolite e precisou permanecer no hospital para o tratamento.

Em seu perfil oficial, Bruna contou que a internação da pequena pegou a todos de surpresa, uma vez que ela e o marido, Levi Lima, sempre tomaram todos os cuidados desde o nascimento da bebê. Segundo a influencer, o casal não recebia visitas em casa e evitava sair da residência sem necessidade. Ainda assim, Safira acabou pegando a infecção.

“Só pra acalmar vocês e evitar informações erradas: Por maior que tenha sido o nosso cuidado desde sempre, não recebendo visitas e só saindo para consultas médicas, a Safira está com bronquiolite. Estamos internadas e recebendo todo cuidado necessário para que logo possamos estar em casa, com a saúde da nossa bebê 100%. É um susto, parece que o mundo desaba quando recebemos um diagnóstico desses com uma bebê tão pequena e frágil, mas Deus está no controle de tudo e com muita fé seguimos acreditando que tudo já deu certo “, iniciou ela.

Em seguida, Bruna Manzon afirmou que a filha está bem e segue melhorando a cada dia. Além disso, a ex-assistente do ‘Domingo Legal’ também explicou que uma vacina tomada por ela durante a gestação fez com que a infecção não fosse tão grave.

“ Ela é um bebê muito forte e abençoada, está bem, estável e melhorando a cada dia. Felizmente tomei a vacina Abrysvo quando gestante, isso fez com que a infecção tenha sido mais leve e menos perigosa. Agradeço demais por tantas mensagens de amor e preocupação durante toda essa semana. Fiquei afastada daqui e seguirei mais distante até a recuperação dela“, declarou Bruna, por fim.

O anúncio do nascimento de Safira

Primeira filha de Bruna Manzon e Levi Lima, a pequena Safira chegou ao mundo no dia 15 de agosto de 2025, em uma maternidade em São Paulo, por meio de um parto normal. O anúncio foi feito pela ex-assistente do ‘Domingo Legal’ através das redes sociais.

Na ocasião, Bruna publicou uma registro onde aparece, junto com o marido, segurando a mãozinha da herdeira. “Nossa preciosa chegou. Baby Safira chegou ao mundo cheia de saúde, com 51cm e pesando 3.425kg, com 40 semanas e 6 dias, em um parto normal que durou mais de 8 horas lindo e abençoado“, declarou ela na legenda.

“É uma emoção que não tem como mensurar! Estamos radiantes e imensamente gratos a Deus por essa benção! Obrigada por tanta energia positiva de tantas pessoas especiais por aqui, assim que tudo acalmar conto tudo“, completou Bruna Manzon.

Por que Bruna Manzon saiu do SBT?

Bruna Manzon anunciou sua saída do Domingo Legal em 2021, após 12 anos no palco da atração. Na época, ela explicou o motivo de sua decisão para Celso Portiolli, apresentador do programa.

“Minha vida profissional na internet é muito grande, eu me encontrei e consigo me comunicar. Vou me dedicar a isso e a outras coisinhas mais. Vou morrer de saudade“, declarou ela. Atualmente, Bruna Manzon segue carreira como influenciadora digital e já soma quase 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais.

