Bruna Manzon, ex-assistente do 'Domingo Legal', anuncia nascimento da filha

A família cresceu! Ex-assistente de palco do 'Domingo Legal', Bruna Manzon deu à luz Safira, sua primeira filha: 'Nossa preciosa chegou'

Bruna Manzon, ex-assistente do 'Domingo Legal', do SBT, usou as redes sociais para contar aos seguidores que Safira, sua primeira filha, já chegou ao mundo! A bebê, fruto de seu casamento com Levi Lima, nasceu no dia 15 de agosto em uma maternidade em São Paulo, por meio de um parto normal.

Em seu perfil oficial, Bruna publicou uma foto onde aparece, junto com o marido, segurando a mãozinha da pequena. " Nossa preciosa chegou. Baby Safira chegou ao mundo cheia de saúde, com 51cm e pesando 3.425kg, com 40 semanas e 6 dias, em um parto normal que durou mais de 8 horas lindo e abençoado", escreveu ela na legenda.

"É uma emoção que não tem como mensurar! Estamos radiantes e imensamente gratos a Deus por essa benção! Obrigada por tanta energia positiva de tantas pessoas especiais por aqui, assim que tudo acalmar conto tudo", completou Bruna Manzon.

A mamãe de primeira viagem também compartilhou um vídeo com alguns registros do parto e aproveitou para agradecer todo carinho, apoio e companheirismo do marido. " Agora a vida faz muito mais sentido. O dia mais surpreendente da minha vida ", declarou ela.

"Gerar uma vida é um milagre, vivenciar esse dia é com certeza o mais próximo do divino que já vivi. Senti Deus e Nossa Senhora o tempo todo ao meu lado. E jamais conseguiria sem meu marido segurando minha mão e me dando forças durante as quase 8 horas de parto e sem essa equipe de mulheres incríveis! Só gratidão por Deus ter colocado vocês em meu caminho", finalizou a ex-assistente de palco.

Confira as publicações de Bruna Manzon:

Por que Bruna Manzon saiu do SBT?

Após 12 anos no palco do Domingo Legal, Bruna Manzon anunciou sua saída do programa em 2021. Na época, a moça explicou o motivo de sua decisão para Celso Portiolli, apresentador da atração do SBT.

"Minha vida profissional na internet é muito grande, eu me encontrei e consigo me comunicar. Vou me dedicar a isso e a outras coisinhas mais. Vou morrer de saudade", declarou ela. Atualmente, Bruna Manzon segue carreira como influenciadora digital e já soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

