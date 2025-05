Bia Miranda divide nova foto da filha recém-nascida em visita na UTI

Após visitar a filha no hospital, a influencer Bia Miranda mostrou uma foto da recém-nascida; bebê nasceu prematura e está na UTI

A influenciadora digital Bia Miranda encantou os seguidores na noite de quinta-feira, 1º, ao compartilhar em suas redes sociais uma nova foto da filha recém-nascida, Maysha. O registro foi feito durante uma visita da jovem à bebê, que está internada na UTI desde o nascimento.

Na imagem, a pequena aparece deitada dentro da incubadora. Sem mostrar o rostinho da filha, Bia deu destaque aos pés da caçula. "A lapa", brincou a famosa na legenda.

A ex-A Fazenda, que recebeu alta hospitalar três dias após dar à luz, se desloca todos os dias ao hospital onde a filha está para tirar leite e visitá-la. Maysha precisou seguir para a UTI devido ao nascimento prematuro.

Ainda no início desta semana, Bia Miranda mostrou um vídeo do namorado, Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, com a bebê. No registro, o pai da menina aparece sentado em uma poltrona enquanto segura a recém-nascida no colo.

Bia Miranda mostra Maysha na UTI - Reprodução/Instagram

Até quando a filha de Bia Miranda ficará na UTI?

Filha caçula de Bia Miranda, Maysha chegou ao mundo no dia 23 de abril. No entanto, por ter nascido prematura, a bebê precisará permanecer na UTI até ganhar peso o suficiente para finalmente poder seguir para casa com a família.

Além de Maysha, Bia também é mãe do pequeno Kaleb, de 10 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque. A relação dos dois chegou ao fim em agosto de 2024, poucos meses após o nascimento do menino.

Atualmente, Kaleb mora com o pai em uma residência próxima a da influenciadora digital, no Rio de Janeiro. Buarque, inclusive, prestou apoio à Bia Miranda logo após a chegada de Maysha e a visitou no hospital.

Leia também: Especialista alerta sobre saúde mental de Bia Miranda após parto prematuro: 'Fator de risco'