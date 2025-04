Bia Miranda mostra Gato Preto com a filha recém-nascida na UTI

A influencer Bia Miranda registrou um momento especial entre Gato Preto e a filha do casal; bebê nasceu prematura e está na UTI

A influenciadora digital Bia Miranda usou as redes sociais para compartilhar com o público um novo registro da filha recém-nascida, Maysha. A bebê, fruto de seu relacionamento com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, chegou ao mundo de forma prematura e está na UTI.

Bia, que recebeu alta hospitalar três dias após dar à luz, se desloca todos os dias à unidade de saúde para tirar leite e visitar a pequena. Na tarde de segunda-feira, 28, além da mãe, Maysha também recebeu os carinhos do pai.

No registro publicado por Bia Miranda, Gato Preto aparece sentado em uma poltrona segurando a filha no colo, que está por dentro de sua camiseta. No vídeo, é possível observar a bebê abrindo os olhos enquanto é acalentada por Samuel.

"O olhão", encantou-se a ex-A Fazenda ao filmar o momento especial entre pai e filha. Por ter nascido prematura, Maysha precisará permanecer na UTI até ganhar peso o suficiente para finalmente seguir para casa com a família. Nos últimos dias, Bia mostrou pela primeira vez o rostinho da pequena.

Bia Miranda explica por que não exibe fotos da filha recém-nascida

Apesar de registrar a visita diária à filha no hospital, Bia Miranda explicou por que compartilha pouquíssimas fotos de Maysha nas redes sociais. De acordo com a jovem, o uso de aparelhos celulares é restrito na UTI, onde a bebê está atualmente.

"A gente até pode levar o telefone para dentro, mas tem que colocar no saquinho e fica dentro de um saquinho transparente. Não tem como eu, na UTI com a Maysha, ficar gravando stories para vocês, por isso eu fico o dia inteiro sumindo", esclareceu a jovem.

Vale lembrar que além da bebê, Bia Miranda também é mãe do pequeno Kaleb, de 10 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque. A relação dos dois chegou ao fim em agosto de 2024.

