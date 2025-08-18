Ary Mirelle, mulher de João Gomes, exibe o barrigão e brinca: '300 dias grávida'

CARAS Brasil
Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Publicado em 18/08/2025, às 18h06

Nesta segunda-feira, 18, a influenciadora Ary Mirelle utilizou suas redes sociais para compartilhar momentos do final de sua gravidez. Ela está grávida de seu segundo filho, Joaquim, fruto do casamento com o cantor João Gomes.

A influenciadora apareceu no feed de seu Instagram com uma selfie no espelho. Ela utilizou um biquíni preto para realçar o barrigão. “Um buchinho passando na sua telinha kkk 300 dias grávida”, escreveu a mamãe na legenda.

O post logo recebeu comentários de fãs ansiosos pela vinda de Joaquim, o segundo filho. “Joaquim, meu querido, tá bom já. Sai do bucho, venha simbora pros braços”, comentou seguidor. “Joaquim saia logo daí homem, estamos querendo ver seu rostinho”, disse uma fã. “Jorge e Joaquim tem uma mãezona, né?!”, elogiou internauta.

João Gomes e Ary Mirelle estão juntos desde dezembro de 2022, mas se casaram apenas em outubro de 2024. Pouco tempo depois, Jorge (1), o primogênito do casal, nasceu e foi em fevereiro deste ano que Ary anunciou a segunda gravidez.

Ary Mirelle rebate críticas sobre a maternidade

Em maio, Ary Mirelle, esposa de João Gomes, foi alvo de críticas nas redes sociais sobre a criação de seu primogênito, Jorge. A influenciadora rebateu os comentários maldosos através de uma sequência de vídeos publicados em seu perfil no Instagram.

É muito comentário negativo sobre o meu filho, é muito mesmo e não para. Reclamavam porque ele não andava, que ele engatinhava. Agora ele anda e recebo mensagens como: ‘Acho que a perninha dele é torta. Leva seu filho ao médico’”, iniciou ela, relembrando que o herdeiro é acompanhado por uma equipe de saúde, composta por nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e pediatra.

As pessoas querem uma vida perfeita. Mas se a gente faz, tá errada. Se a gente não faz, tá errada também. Não se comparem. Não existe mãe perfeita, não existe criança perfeita. Esperem tudo no tempinho do bebê de vocês que vai dar certo”, desabafou a mãe.

Leia também: Ary Mirelle relata dificuldade na reta final da gravidez: 'Não consigo mais'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

