Ary Mirelle rebate críticas sobre maternidade: 'Não existe mãe perfeita'

Esposa do cantor João Gomes, Ary Mirelle desabafou sobre comentários maldosos que recebe em relação a criação do filho mais velho

A influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais no domingo, 4, para fazer um breve desabafo a respeito das críticas que tem recebido em relação à maternidade. Casada com o cantor João Gomes, a jovem é mãe de Jorge, de 1 ano, e Joaquim, que está sendo gerado.

Em uma sequência de vídeos, a companheira do artista falou abertamente sobre os julgamentos voltados a forma como cria o primogênito do casal. Ao longo do relato, Ary contou que vem recebendo mensagens maldosas a respeito do desenvolvimento motor do filho.

O pequeno Jorge começou a andar com 1 ano e 3 meses, algo considerado normal. A influenciadora, no entanto, lida diariamente com julgamentos em relação ao herdeiro.

"É muito comentário negativo sobre o meu filho, é muito mesmo e não para. Reclamavam porque ele não andava, que ele engatinhava. Agora ele anda e recebo mensagens como: ‘Acho que a perninha dele é torta. Leva seu filho ao médico'", relatou ela, ressaltando que o menino é assistido por uma equipe de profissionais como pediatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e nutricionista.

A esposa de João Gomes ainda reforçou que o filho faz outras diversas atividades para estimular seu crescimento de forma saudável. Além disso, Ary Mirelle explicou que não forçará o bebê a nada.

"As pessoas querem uma vida perfeita. Mas se a gente faz, tá errada. Se a gente não faz, tá errada também. Não se comparem. Não existe mãe perfeita, não existe criança perfeita. Esperem tudo no tempinho do bebê de vocês que vai dar certo", aconselhou a influenciadora.

Ary Mirelle já se pronunciou sobre ataques

Esta não é a primeira vez que Ary Mirelle fala sobre os inúmeros ataques que ela e o filho recebem na internet. Recentemente, a esposa de João Gomes contou que foi criticada após publicar um vídeo onde aparece alimentando o primogênito.

"Não posso dar comida na boca do meu filho que o povo já fica metendo o pau em mim e falando que Jorge não se desenvolve, que ele é diferente de um monte de criança... É uma comparação ridícula! Sinceramente, é estressante", começou ela.

"Eu sou incentivadora do meu filho! Ele tem terapeuta ocupacional, fisioterapia, pediatra e tudo. Cuido do meu filho muito bem e está se desenvolvendo muito bem conforme a idade que ele tem. Ele é um bebê de um ano e prematuro. Então, me ajude... Tem que ter muita paciência! Fale o que quiser de mim, mas não fale do meu filho que dói e a gente não é obrigada aceitar o que falam do meu filho por ser pessoa pública", completou a influencer.

