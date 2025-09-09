Ary Mirelle desabafa sobre seus sentimentos após o parto de Joaquim

A influenciadora Ary Mirelle detalha seus sentimentos após o parto de Joaquim, seu segundo filho com o cantor de forró João Gomes

A influenciadora Ary Mirelle acabou de se tornar mamãe pela segunda vez! Joaquim nasceu no último domingo, 7, e foi recebido com muito carinho pela família e pelos fãs. A esposa de João Gomes compartilhou com seus seguidores alguns momentos do parto. Além do caçula, Ary e João já são pais de Jorge (1).

A mamãe passou por 36 horas em trabalho de parto na maternidade do Real Hospital Português, em Recife. “Antes do amor chegar, veio a dor, o desespero, a falta de esperança e aquele sentimento de que não dá mais, que não vai conseguir. Deus vai guiando e colocando as pessoas certas para nos ajudar. Minha ficha ainda não caiu, nós conseguimos Quim Quim”, escreveu ela em publicação.

O artista comentou na publicação esposa e demonstrou seu apoio e admiração. “Mamãe, parabéns por sua força! Foram 36 horas desde que a bolsa estourou. Todo esse tempo, você sentindo dores e chorando. Você é muito mais forte do que imagina. Eu te amo, meu amor!”, reverberou o famoso no post da companheira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

Ary Mirelle encanta seguidores com momento carinhoso entre os dois filhos

Mais tarde, Ary Mirelle realizou outra publicação em suas redes sociais. Desta vez, ela apareceu abraçada com seus dois filhos, enquanto desfrutava do momento. Ela também aproveitou para escrever um texto em agradecimento e em homenagem aos pequenos.

A famosa registrou o seu amor de mãe nas palavras. “Sabe quando a gente para e pensa… ‘eu nasci pra isso’, ‘eu nasci para ser a mãe dos meus filhos’. E eu só consigo ser grata por esse presente que Deus me deu. Jorge e Joaquim são luz na minha vida, são minha proteção, meu alicerce, minha paz”, iniciou a mãe orgulhosa.

“Quando algo não sair como planejado, vou lembrar que tenho eles, e tudo vai ficar bem, pois entendo esse propósito. Que eu seja boa o suficiente para criar e educar de maneira correta, que sejam grandes homens. Eu amo vocês mais que tudo nessa vida. É aquela frase de mãe: ‘eu amo tanto, que dói’”, finalizou ela.

Leia também: Ary Mirelle exibe lembrancinhas de maternidade do filho caçula com João Gomes