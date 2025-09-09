CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Ary Mirelle desabafa sobre seus sentimentos após o parto de Joaquim
Bebê / Família

Ary Mirelle desabafa sobre seus sentimentos após o parto de Joaquim

A influenciadora Ary Mirelle detalha seus sentimentos após o parto de Joaquim, seu segundo filho com o cantor de forró João Gomes

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 19h55

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ary Mirelle e Joaquim
Ary Mirelle e Joaquim - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora Ary Mirelle acabou de se tornar mamãe pela segunda vez! Joaquim nasceu no último domingo, 7, e foi recebido com muito carinho pela família e pelos fãs. A esposa de João Gomes compartilhou com seus seguidores alguns momentos do parto. Além do caçula, Ary e João já são pais de Jorge (1).

A mamãe passou por 36 horas em trabalho de parto na maternidade do Real Hospital Português, em Recife. “Antes do amor chegar, veio a dor, o desespero, a falta de esperança e aquele sentimento de que não dá mais, que não vai conseguir. Deus vai guiando e colocando as pessoas certas para nos ajudar. Minha ficha ainda não caiu, nós conseguimos Quim Quim”, escreveu ela em publicação.

O artista comentou na publicação esposa e demonstrou seu apoio e admiração. “Mamãe, parabéns por sua força! Foram 36 horas desde que a bolsa estourou. Todo esse tempo, você sentindo dores e chorando. Você é muito mais forte do que imagina. Eu te amo, meu amor!”, reverberou o famoso no post da companheira.

Ary Mirelle encanta seguidores com momento carinhoso entre os dois filhos

Mais tarde, Ary Mirelle realizou outra publicação em suas redes sociais. Desta vez, ela apareceu abraçada com seus dois filhos, enquanto desfrutava do momento. Ela também aproveitou para escrever um texto em agradecimento e em homenagem aos pequenos.

A famosa registrou o seu amor de mãe nas palavras. “Sabe quando a gente para e pensa… ‘eu nasci pra isso’, ‘eu nasci para ser a mãe dos meus filhos’. E eu só consigo ser grata por esse presente que Deus me deu. Jorge e Joaquim são luz na minha vida, são minha proteção, meu alicerce, minha paz”, iniciou a mãe orgulhosa.

Quando algo não sair como planejado, vou lembrar que tenho eles, e tudo vai ficar bem, pois entendo esse propósito. Que eu seja boa o suficiente para criar e educar de maneira correta, que sejam grandes homens. Eu amo vocês mais que tudo nessa vida. É aquela frase de mãe: ‘eu amo tanto, que dói’”, finalizou ela.

Leia também: Ary Mirelle exibe lembrancinhas de maternidade do filho caçula com João Gomes

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

joaquimJoão GomesAry Mirelle

Leia também

Festa

Famílias de Virginia Fonseca e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart

Virginia e Zé Felipe: As fotos oficiais do batizado e do aniversário do filho caçula do ex-casal

Hospital

Sthefany Brito revela que levou o filho ao hospital - Foto: Reprodução / Instagram

Sthefany Brito cancela festa após o filho ir parar no hospital

Batizado

José Leonardo no batizado - Foto: Reprodução / Instagram

VÍDEO: José Leonardo é colocado dentro da água na hora do batismo

Batizado

Batizado de José Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca batiza o filho caçula, José Leonardo, antes da festa de aniversário

Presente luxuoso

José Leonardo e Hebert Gomes - Foto: Reprodução / Instagram

Padrinho do filho de Virginia dá presente personalizado para o bebê

Novidade

Rafa Kalimann - Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann deixa escapar data de nascimento da filha Zuza

Últimas notícias

Monica BeniniEsposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara
Famílias de Virginia Fonseca e Zé FelipeVirginia e Zé Felipe: As fotos oficiais do batizado e do aniversário do filho caçula do ex-casal
Anna WintourAnna Wintour faz raro comentário sobre 'O Diabo Veste Prada'
Maria Luiza, Paulo Vilhena e ManoelaPaulo Vilhena comenta diferença de idade com a esposa e paternidade aos 46
Angela Ro Ro estava internada em um hospital desde julhoAngela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'
Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãsMédica alerta para causa da morte de Angela Ro Ro: 'É uma das complicações mais graves'
Eliezer afirma que Deus se revelou para eleEliezer confessa episódio de fé: 'Nunca tinha vivido uma experiência dessas'
Ary Mirelle e JoaquimAry Mirelle desabafa sobre seus sentimentos após o parto de Joaquim
Renato Albani e Juliana FructuozoRenato Albani e Juliana Fructuozo realizam casamento luxuoso de três dias
Maíra Cardi, Simone Mendes e Tata EstanieckiVeja os looks dos famosos no casamento do humorista Renato Albani
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade