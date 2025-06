Grávida, Bia Feres explica por que o DIU falhou e alerta: 'Sempre há risco'

Após revelar gravidez do terceiro filho mesmo usando DIU, Bia Feres expliou falha do método e alertousobre os riscos do contraceptivo

A ex-nadadora Bia Feres revelou nesta quarta-feira, 25, que engravidou de seu terceiro filho com Maurício Netto mesmo usando o DIU (Dispositivo Intrauterino) de cobre com prata. Irmã gêmea de Branca Feres, ela explicou por que o método contraceptivo falhou e fez um alerta sobre os riscos.

Durante uma interação com internautas nas redes sociais, ela expicou que a gestação ocorreu pelo fato do dispositivo estar fora do local . "Meu DIU saiu do lugar. Eu sempre usei DIU, minha vida inteira, desde a época de atleta. Antes eu usava o de cobre, agora o de cobre com prata, e nunca tinha saído. Tinha feito meu exame oito meses antes, estava no lugar, na época de atleta eu fazia a cada 6 meses e nunca tinha saído do lugar".

Em seguida, ela explicou que retirou o DIU. "Quando você engravida com o DIU, sempre tem risco. E um dos riscos é o DIU estar muito próximo do saquinho gestacional. No meu caso foi o melhor cenário possível porque estava longe. Então consegui tirar sem risco nenhum. Mas, muitas mulheres, tem que seguir a gestação com o DIU, e sai no parto. E é um risco de abortar, do bebê ter alguma deficiência, e graças a Deus estava bem longe."

Qual é a chance real de engravidar com DIU?

Segundo a Dra. Graziela Canheo, ginecologista e obstetra especialista em reprodução humana, o risco é baixo, mas existe: varia entre 0,2% e 0,8% ao ano. Em termos práticos, de cada 1.000 mulheres que usam DIU, de 2 a 8 podem engravidar tanto com o modelo hormonal quanto com o não hormonal (como o DIU de cobre ou prata), desde que estejam bem-posicionados.

"Esses números mostram que o DIU é altamente eficaz, mas a possibilidade de falha não é zero. E justamente por ser uma situação rara, muitas vezes o diagnóstico da gravidez é feito tardiamente", alertou. Leia a entrevista completa.

