Aretha Oliveira mostra celebração intimista no mesversário da filha

A atriz Aretha Oliveira encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a comemoração do segundo mês de sua filha, Aniki

ArethaOliveira, conhecida por interpretar a personagem Pata na novela Chiquititas, do SBT, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a comemoração do mesversário de sua filha, Aniki, fruto de seu casamento com Sebastián Goldberg.

A menina completou dois meses de vida nesta última quarta-feira, 4, e para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em seu perfil oficial um ensaio fotográfico em família. "2 meses dela, 2 meses de nós!", declarou a artista na legenda.

Já nesta quinta-feira, 5, Aretha mostrou detalhes da celebração intimista. No vídeo, ela aparece com a bebê no colo, enquanto seu marido segura o bolinho. Os papais dão um beijo na bebê e depois assopram a velinha. "Aniki, nosso pacotinho com 2 meses de muito amor!!! Bolo muito fofo e delicioso de creme de nozes e doce de leite", escreveu a atriz.

A publicação recebeu vários elogios. "Que Deus abençoe sua princesa", disse uma seguidora. "Gente, como assim "nasceu ontem" e já tem dois meses? Parabéns para a Aniki", comentou outra. "É bebê mais fofa desse mundo inteirinho, gente", falou uma fã.

Confira:

Aretha Oliveira mostra a filha com look estiloso

Recentemente, Aretha Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar novas fotos de sua filha, Aniki, de um mês, fruto de seu casamento com Sebastián Goldberg. A atriz mostrou a herdeira toda estilosa com um look de moletom rosa, além de uma tiara de laço na cabeça.

Já na legenda, Aretha falou sobre a dificuldade de escolher peças para a pequena usar, já que se optar por tamanho recém-nascido fica pequeno, mas outros tamanhos fica grande. "Naquele momento que lookinho RN ta ficando pequeno, e o P ainda é um pouco grande! Mas não tô dando conta dessa baby de menos de 2 meses com moletom. É muito gostosura, ou não é?!!!", escreveu a mamãe coruja. Veja o post!

