Alexandre Pires se derrete ao posar com o primeiro neto: 'Colinho do vovô'

O cantor Alexandre Pires encantou os seguidores ao compartilhar fotos de seu primeiro neto, Ravi, filho de Carol Pires e Matheus Gomes

Alexandre Pires encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 23, ao compartilhar algumas fotos de seu neto recém-nascido, Ravi.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o cantor aparece todo sorridente com o menino no colo, ainda na maternidade. Além disso, ele posou com a filha, Carol Pires, o genro, Matheus Gomes, e outros membros da família que foram visitar o recém-nascido.

Ao dividir os registros, o mais novo vovô se derreteu: "No colinho do vovô!! Obrigado Deus!! Obrigado minha filha Carol Pires, obrigado Matheus Gomes. Jesus abençoe o Ravi e toda nossa família", escreveu o famoso na legenda da publicação.

O post recebeu diversas mensagens de felicitações dos internautas. "Parabéns a essa família linda e abençoada", disse uma seguidora. "Parabéns, vovô. Jesus abençoe toda família", escreveu outra. "Que Deus abençoe esse anjo e que traga muitas alegrias pra família", falou uma fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pires (@alexandrepires_)

Carol Pires decidiu revelar a gravidez no dia 8 de janeiro, quando Alexandre Pires completou 49 anos. Na ocasião, ela presentou o pai com uma camisa do Flamengo, que estava com o nome: 'Vovô Ale'. O cantor ficou bastante emocionado e abraçou a filha e o genro. "O maior presente de aniversário!!

4.9, com muita saúde, felicidades, esperança e Avô!!!!! Parabéns filha, Carol Pires, e genro, Matheus Gomes. Que Jesus abençoe o nosso Ravi!!", escreveu o artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pires (@alexandrepires_)

Alexandre Pires faz rara aparição com a esposa

No mês passado, o cantor Alexandre Pires aproveitou uma noite especial na companhia de sua esposa, Sara Pires. Os dois marcaram presença no evento de gala do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. Alexandre apostou em um terno todo preto bem alinhado. Por sua vez, a esposa dele apareceu com um vestido preto com renda e transparência nas pernas, além de bolsa brilhante. Confira os looks!

Leia também:Izabella Camargo encanta ao mostrar a primogênita conhecendo o irmão caçula