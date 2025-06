Alexandre Pires faz rara aparição com a esposa em noite de gala

Discreto com a vida pessoal, Alexandre Pires surge com a esposa, Sara Pires, no leilão beneficente de Neymar Jr

O cantor Alexandre Pires aproveitou a noite desta terça-feira, 10, na companhia de sua esposa, Sara Pires. Os dois marcaram presença no evento de gala do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr.

Alexandre apostou em um terno todo preto bem alinhado. Por sua vez, a esposa dele apareceu com um vestido preto com renda e transparência nas pernas, além de bolsa brilhante.

O cantor e a amada estão juntos há 15 anos. Em uma entrevista na Revista CARAS, Sara negou que tenha ciúmes do marido. “Sou muito tranquila e segura. Sei que Alexandre é bonito, assediado e ja rodou o mundo inteiro. Se veio parar comigo, é porque sabe o que quer”, disse ela, que ainda contou como eles são românticos no casamento. “Comemoramos tudo, aniversário de namoro, de casamento, dia dos namorados… E sempre com carinhos, flores, bilhetes, bombons e cartinhas”, afirmou.

Alexandre Pires curte evento com a esposa, Sara Pires - Foto: Thiago e Caio Duran/BrazilNews

O ano de 2025 para Alexandre Pires

Em janeiro de 2025, Alexandre Pires celebrou seu aniversário com a família. "Meu dia ontem foi maravilhoso, comemorando mais um ano de vida ao lado da minha família. Foi um momento de muita alegria e gratidão por tudo que tenho vivido, ao lado das pessoas que mais amo. Foi um dia inesquecível, e só tenho a agradecer por tanto carinho e pela energia boa de todos que me mandaram mensagens e boas vibrações", contou na CARAS Brasil.

Então, ele contou sobre as expectativas para 2025. "2025 já está sendo um ano incrível, cheio de boas energias e projetos saindo do papel que me enchem de entusiasmo. Tenho certeza de que será ainda melhor, com muitas realizações pessoais e profissionais. Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira, com novos desafios e oportunidades que só me fazem querer seguir crescendo e me reinventando. Estou confiante de que 2025 será um ano marcante e cheio de bênçãos", conta.

