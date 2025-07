Izabella Camargo encanta ao mostrar a primogênita conhecendo o irmão caçula

A jornalista Izabella Camargo postou um vídeo mostrando sua filha mais velha, Angelina, conhecendo o irmão recém-nascido, Antonio

A jornalista Izabella Camargo encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 18, ao compartilhar o vídeo do momento em que sua filha mais velha, Angelina, de quatro anos, conheceu o irmão caçula, Antonio, que nasceu nesta última quita-feira, 17. Os dois são frutos de seu casamento com Thiago Godoy.

No vídeo, a menina aparece sorridente ao chegar no quarto da maternidade e encontrar o menino. Depois, Angelina senta no sofá e pega Antonio no colo. Os papais também levaram presentes para a menina, para que ela não sentisse ciúmes.

Ao dividir o momento encantador, Izabella e Thiago revelaram algumas atitudes que tiveram para deixar esse momento ainda mais especial. "9 atitudes que ajudaram nossa filha mais velha a acolher a chegada do irmão — sem ciúmes e com amor: 1. Recebemos ela primeiro. Quando chegou ao quarto, o bebê ficou no berço. Quem teve a nossa atenção total foi ela — pra mostrar que continua sendo prioridade. 2. Destacamos o vínculo entre os dois logo na chegada. Colocamos uma imagem dela com o irmão na porta do quarto — para que desde o primeiro momento ela se visse como parte daquela nova história. 3. Conhecemos o bebê juntos. Fomos ao berço com ela, como uma família, para que aquele primeiro encontro fosse compartilhado — e não excludente", explicaram.

"4. Demos espaço para ela criar conexão. Ela fez carinho no bebê por vontade própria, sem ninguém forçar. Isso trouxe segurança e autonomia emocional. 5. Deixamos ela segurar o irmão no colo primeiro.

Antes de ir para o colo da mamãe, o bebê foi pro colo dela — quando ela pediu, no tempo dela.

6. Transformamos o cuidado em parceria. Quando o bebê foi para o colo da mãe, ela ajudou — se sentiu útil, envolvida, parte do processo. 7. Criamos uma memória afetiva positiva. Dissemos que o irmão trouxe um presente especial pra ela — pra que a chegada dele já estivesse associada ao afeto e não à perda. 8. Incluímos ela nos cuidados. Deixamos que ajudasse a trocar o bebê, em pequenas tarefas — reforçando a ideia de que cuidar é algo que se faz em equipe. 9. Selamos a união com um gesto simbólico. Fizemos um abraço em família. Um gesto simples, mas poderoso, que comunica: 'agora somos quatro — e continuamos juntos'", completaram.

Izabella e Thiago anunciaram o nascimento de Antonio nesta manhã. Eles mostraram o rostinho do herdeiro logo após o parto e celebraram sua chegada. "Ontem, 17 de julho de 2025, nasceu o nosso segundo filho: Antonio. Cada nascimento é uma nova escola. Cada filho, um novo mestre."

Izabella Camargo diz sonhar em voltar para a Globo

m entrevista ao jornalista Leo Dias, exibida no canal do YouTube dele, a jornalista Izabella Camargo, de 44 anos, confessou o seu desejo em voltar para a TV Globo após ter sido dispensada pela empresa. Isso porque em 2018, a comunicadora foi desligada da emissora após voltar de licença médica por causa de uma síndrome de burnout.

No bate-papo, Izabella confessou: "Se me perguntarem qual é o meu sonho, meu sonho é um dia poder voltar à emissora, seja numa entrevista, seja em qualquer papel, e poder trazer essa atualização [da doença] para a sociedade", declarou. Ela ainda afirmou não ter mágoas da emissora. Confira a entrevista completa!

