Zilu Camargo encanta ao mostrar encontro com o neto, filho de Wanessa Camargo

A empresária Zilu Camargo compartilhou um encontro especial com o neto, José Marcus, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz

Zilu Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique com seu neto mais velho, José Marcus, de 13 anos.

Nos Stories do Instagram, a empresária surgiu sorridente ao lado do menino, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, e contou que eles saíram para jantar juntos. "Matando um pouco a saudade. Ontem fui jantar com ele, meu neto, José Marcus. Vovó te ama", declarou na legenda da publicação.

Vale lembrar Zilu é avó de João Francisco, de 10 anos, que também é filho de Wanessa e Marcus, e de Joaquim, de seis anos, e Julia, de quatro, herdeiros de Camilla Camargo e Leonardo Lessa. No dia em que o primogênito da atriz completou mais um ano de vida, a vovó coruja fez questão de prestar uma homenagem especial na web.

"Feliz Aniversário, meu querido netinho Joaquim! Hoje é um dia muito especial… o dia em que meu coração se enche ainda mais de amor e gratidão por ter você na nossa vida! Você está completando 6 aninhos, e eu só posso agradecer a Deus por esse presente maravilhoso que é ser sua vó. Joaquim, você é um menino cheio de luz, alegria, inteligência e carinho. Cada vez que escuto a sua voz, recebo um pedacinho do céu."

"Que você continue crescendo com saúde, cercado de amor, descobertas e muitos sorrisos. Que o mundo seja sempre gentil com você, e que você nunca perca essa sua energia linda que ilumina tudo ao redor. A vovó te ama infinitamente, e vai estar sempre aqui, torcendo, cuidando e celebrando cada conquista sua. Parabéns, meu amor! Que esse novo ciclo venha com muitas brincadeiras, aprendizados e… claro, muitos bolos e presentes!", disse ela.

Confira:

Zilu Camargo posta foto com o neto - Foto: Instagram

Wanessa Camargo surpreende ao mostrar fotos antigas com Zilu

A cantora Wanessa Camargo, de 42 anos, veio, por meio de seu perfil no Instagram, homenagear a mãe, Zilu Camargo, pelo seu aniversário. A matriarca da família, que completa 67 anos, recebeu um texto em que a artista falou sobre a distância entre elas. Isso porque a empresária mora em Orlando, nos Estados Unidos, enquanto a filha, em Goiânia.

Na publicação, em que reuniu uma série de fotos com a mãe, a filha de Zezé Di Camargo escreveu na legenda da publicação: "Hoje é o seu dia, mãe! Mesmo com um oceano de distância entre a gente, o seu amor, o seu cuidado e a sua presença seguem aqui, do meu lado, em cada pensamento, em cada gesto, em cada conselho que ecoa no meu coração. Ser sua filha sempre foi uma bênção. Cresci te vendo ser forte, generosa, cheia de vida e de amor, e hoje, sendo mãe também, entendo ainda mais tudo o que você sempre fez e continua fazendo por mim e por nós."

"A distância só aumenta a saudade do seu abraço, mas nunca diminui a conexão que temos. Ela é imensa, eterna, e segue firme, como só o amor de mãe e filha consegue ser. Você é e sempre será um dos maiores pilares da minha vida, mãe. Te celebro hoje e todos os dias, com muito orgulho, muito amor e muita gratidão por tudo que você é para mim e para a nossa família. Feliz aniversário, mãe! Que seu dia seja lindo, abençoado e cheio de amor, e que em breve possamos nos abraçar bem apertado de novo. Te amo infinitamente", escreveu.

Leia também:Zilu Camargo revela que gostaria de se acertar com Zezé: 'É deprimente'