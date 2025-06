Zezé Di Camargo chora ao ganhar presente de fã sobre desejo do pai dele

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo é surpreendido por homenagem feita para o pai dele, Francisco, que morreu em 2020 e não conheceu a neta, Clara

Nesta sexta-feira, 27, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, que faz dupla com o irmão Luciano, surgiu em um vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, emocionado ao receber um presente de uma fã no camarim de seu show em Canhotinho, Pernambuco . Isso porque a admiradora realizou um desejo do pai do artista, Francisco, de conhecer a neta caçula, Clara , de seis meses, por meio de um desenho.

Francisco morreu em 2020, aos 83 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória e uma instabilidade hemodinâmica, e apareceu ao lado da bebê na ilustração. Ao ver a imagem em um porta retrato, Zezé não conteve as lágrimas:

"E não é que eles se parecem muito", disse, antes de começar a chorar: "Meu pai e a Clara juntos. Um dos presentes mais lindos que já ganhei. Muito obrigada, Joyce", agradeceu a fã.

O pai de Zezé e Luciano Camargo foi fundamental para a carreira de sucesso dos filhos. A história deles foi contada no filme Dois Filhos de Francisco, de 2005.

Clara é fruto do relacionamento atual dele com a influencer Graciele Lacerda.

Confira, abaixo, o momento e a ilustração:

Caçula de Zezé conhece o tio Luciano e assiste ao show do pai pela 1ª vez

Recentemente, a caçula de Zezé Di Camargo, Clara Lacerda Camargo, assistiu ao show do pai pela primeira vez no colo da mãe, Gracielçe Lacerda.

Além do momento especial, a bebê também conheceu o tio dela e dupla sertaneja de seu pai, Luciano Camargo. Antes, a pequena também foi apresentada à banda.

Nos stories de Graciele no Instagram, a matriarca da família publicou vídeos em que registrou todos os momentos. Veja!

