Caçula de Zezé conhece o tio Luciano e assiste ao show do pai pela 1ª vez

A mãe da pequena, a influencer Graciele Lacerda, registra a reação da filha, Clara, de cinco meses, ao ver a dupla no palco durante show; vídeos

Na noite deste sábado, 7, a caçula do cantor Zezé Di Camargo, Clara Lacerda Camargo, de cinco meses, assistiu ao show do pai pela primeira vez no colo da mãe, a influencer Graciele Lacerda . Além do momento especial, a bebê também conheceu o tio dela e dupla sertaneja de seu pai, Luciano Camargo. Antes, a pequena também foi apresentada à banda.

Nos stories de Graciele no Instagram, a matriarca da família publicou vídeos em que registrou todos os momentos. Durante o show, Clara, que usava um abafador de ouvidos, permaneceu na lateral do palco dando pulinhos enquanto via Zezé cantando para a multidão.

Confira, abaixo, a série de registros:

Clara assiste ao show do pai pela primeira vez pic.twitter.com/lVIfdwvesS — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 8, 2025

Clara assiste ao show do pai pela primeira vez pic.twitter.com/qJYVtasQIR — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 8, 2025

Clara assiste ao show do pai pela primeira vez pic.twitter.com/T1oCUrsUon — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 8, 2025

Clara assiste ao show do pai pela primeira vez pic.twitter.com/n4ZZrNQ3bH — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 8, 2025

Maiara e Maraisa conhecem Clara

Na última sexta-feira, 6, a dupla sertaneja Maiara e Maraisa conheceram a filha caçula de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo. O sertanejo, que está cumprindo a sua intensa agenda de show pelo Brasil, mostou o momento durante uma viagem ao interior de São aulo.

Nos stories, Zezé mostrou o encontro entre a bebê e as irmãs: "Clara conheceu as titias Maiara e Maraisa, amigas queridas do papai", escreveu o artista na legenda.

Maiara também publicou em seu perfil uma foto com Zezé, Graciele, Clara e Maraisa. "Que coisa mais linda! Que Deus continue abençoando", disse. Confira o momento!

