Graciele Lacerda celebra seis meses de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Filha da influenciadora Graciele Lacerda e do cantor Zezé Di Camargo, Clara Lacerda Camargo, completa seis meses de vida nesta quarta-feira, 25

Filha da influenciadora digital Graciele Lacerda e do cantor Zezé Di Camargo, a pequena Clara Lacerda Camargo, completa seis meses de vida nesta quarta-feira, 25. E a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial com uma declaração nas redes sociais.

Em seu perfil, a influenciadora compartilhou um vídeo em que conversa com a pequena logo após ela acordar. "Bom dia, pititica. Essa alegria que acorda, mamãe? Hoje você tá fazendo seis meses. Hoje é seu dia, princesa. É seu aniversário de seis meses. Que Deus te abençoe muito, minha vida."

Em seguida, mostrou que está planejando uma festa com o tema São João para a pequena. "A gente vai fazer um pré-mêsversário. Não é o oficial hoje. A gente vai fazer a comemoração em clima de São João porque a gente está no Nordeste e não dá pra fazer o mêsversário dela aqui hoje porque o Zezé tem show e vai ficar muito corrido", contou.

E completou: "Então a gente vai fazer só uma comemoraçãozinha, pedimos um bolo e vamos fazer uma festa para marcar a passagem da Clara pelo Nordeste com grande estilo. Mas o mêsversário oficial dela, com o tema da próxima princesa, vai ser só no dia 1º de julho, quando a gente voltar de viagem."

Stories de Graciele Lacerda - Foto: Reprodução/Instagram

O relacionamento de Zezé di Camargo e Graciele Lacerda

Segundo informações, os dois se conheceram durante as gravações do extinto Jovens Tardes, último programa comandado por Marlene Mattos na Globo. Eles trocaram telefones e começaram a conversar. Mas o romance só vingaria meses depois. O cantor assumiu o namoro em maio de 2014.

A gravidez de Clara foi anunciada em julho de 2024 e a pequena veio ao mundo no dia 25 de dezembro. Antes do nascimento da pequena, o cantor organizou um casamento surpresa para celebrar sua união com a influenciadora. Veja como foi!

Leia também: Filha de Graciele Lacerda encanta ao surgir fantasiada de princesa: 'Muito linda'