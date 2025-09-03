Zé Felipe reage ao ver vídeo de Leonardo tomando tombo; veja

Após ver vídeo de Leonardo caindo de escada ao deixar show, Zé Felipe reage ao ver momento e compartilha com internautas
O cantor Zé Felipe reagiu ao ver um vídeo do pai dele, o sertanejo Leonardo, caindo de uma escada ao deixar um palco de um show. Nesta terça-feira, 02, o filho do famoso com Poliana Rocha repostou o vídeo do momento e compartilhou o que achou com seus seguidores.
Ao ver o tombo do pai, o ex-marido e Virginia Fonseca não resistiu e deu bastante risada com o momento inusitado. Apesar de ter rolado alguns degraus, Leonardo apareceu em pé e sem machucados no final do vídeo. O jovem então colocou uma reação de emoji dando gargalhada.
Ainda nos últimos meses quem reagiu a um vídeo de Leonardo foi Poliana Rocha. Na ocasião, a loira falou sobre o esposo estar se apresentando para o público depois de beber.
Ver essa foto no Instagram
A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu o jogo sobre o hábito do sertanejo de beber. Após nos últimos meses viralizar o vídeo dele cambaleando ao deixar a mansão de Zé Felipe e Virginia Fonseca, a mulher do artista foi questionada sobre o assunto.
Em sua rede social, a jornalista abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores enquanto estava fazendo o cabelo no salão de beleza e foi questionada sobre ficar brava quando Leonardo exagera no álcool. Poliana Rocha então foi sincera e falou o que pensa sobre o assunto.
"Gente, confesso que brava eu não fico, mas eu fico muito, muito, muito, preocupada com a saúde dele", esclareceu que não fica chateada com o amado, mas sim receosa com os efeitos colaterais que a bebida pode acarretar no corpo dele.
|Catia Fonseca revela sobre Dança dos Famosos: 'Isso para mim é o maior prêmio'
|Médica faz alerta sobre doença crônica descartada por exames de Jojo Todynho: 'Vai além da estética'
|Ana Paula Siebert revela como será sua nova mansão: ‘Moderna'
|César Tralli recebe surpresa especial de Ticiane Pinheiro: 'Não poderia deixar'
|Allan Souza Lima toma café da manhã acompanhado na praia; veja
|Adriane Galisteu: 6 dicas e segredos da apresentadora para cuidar dos cabelos
|Lucy Ramos perde cabelos após gravidez e especialista alerta: 'Não há como evitar'
|Larissa Bocchino desabafa sobre procedimentos estéticos: 'Há uma pressão'
|Catia Fonseca manda recado para Luciano Huck: 'Desejo'
|Filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra virou ator consagrado e se casou com famosa