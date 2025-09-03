Zé Felipe reage ao ver vídeo de Leonardo tomando tombo; veja

Após ver vídeo de Leonardo caindo de escada ao deixar show, Zé Felipe reage ao ver momento e compartilha com internautas

O cantor Zé Felipe reagiu ao ver um vídeo do pai dele, o sertanejo Leonardo, caindo de uma escada ao deixar um palco de um show. Nesta terça-feira, 02, o filho do famoso com Poliana Rocha repostou o vídeo do momento e compartilhou o que achou com seus seguidores.

Ao ver o tombo do pai, o ex-marido e Virginia Fonseca não resistiu e deu bastante risada com o momento inusitado. Apesar de ter rolado alguns degraus, Leonardo apareceu em pé e sem machucados no final do vídeo. O jovem então colocou uma reação de emoji dando gargalhada.

Ainda nos últimos meses quem reagiu a um vídeo de Leonardo foi Poliana Rocha. Na ocasião, a loira falou sobre o esposo estar se apresentando para o público depois de beber.

Veja o tombo de Leonardo ao deixar palco de show:

Zé Felipe reage ao ver tombo de Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nazaré Amarga (@nazareamarga)

Poliana Rocha opina sobre Leonardo exagerar na bebida

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu o jogo sobre o hábito do sertanejo de beber. Após nos últimos meses viralizar o vídeo dele cambaleando ao deixar a mansão de Zé Felipe e Virginia Fonseca, a mulher do artista foi questionada sobre o assunto.

Em sua rede social, a jornalista abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores enquanto estava fazendo o cabelo no salão de beleza e foi questionada sobre ficar brava quando Leonardo exagera no álcool. Poliana Rocha então foi sincera e falou o que pensa sobre o assunto.