Zé Felipe conta sobre planos ao lado dos filhos com Virginia: 'Muito especial'

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, para contar que vai tirar uns dias de folga após realizar uma maratona de shows

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 30, para contar que vai tirar uns dias de folga após realizar uma maratona de shows de São João. Em um vídeo compartilhado em seu stories, ele contou que vai viajar com os filhos, Maria Alice, de 4, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 9 meses, que são frutos de seu antigo relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca.

"Quero agradecer o pessoal da Bahia, encerramos nosso São João aqui. Hoje foram dois shows, um na Bahia e outro em Goiânia. Foi um São João abençoado. Obrigado a todos os estados, em especial o Nordeste", iniciou ele. Em seguida, ele celebrou que encerrou esse período festivo com "chave de outro" e, agora, quer curtir o momento de descanso com os filhos.

"Amanhã vou viajar com as Marias e com o José. Uma viagem muito especial. A gente vai ficar junto essa semana inteira aproveitando. Vamos para a praia. É isso. Só gratidão a Deus. Vou aproveitar a semana com as meninas e com o José. Vocês vão acompanhar", declarou.

O divórcio de Zé Felipe e Virginia

Recentemente, equipe do cantor Zé Felipe esclareceu sobre os rumores após ele entrar com o pedido de divórcio de Virginia Fonseca no Tribunal de Justiça de Goiás. Os representantes do artista explicaram que ele não solicitou a guarda dos filhos, já que o ex-casal vai definir a guarda compartilhada dos herdeiros.

Em nota, a equipe informou: "Sobre o pedido de divórcio protocolado por Zé Felipe, temos os seguintes esclarecimentos: Quando há menores envolvidos é necessário que haja um processo judicial. Zé Felipe não pediu a guarda dos filhos. ⁠No processo é mencionado guarda compartilhada tendo como referencial o lar materno. Qualquer outra informação além destas não passam de meras especulações".

