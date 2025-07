Whindersson Nunes revela que guarda lembrança especial do filho falecido

Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre a perda do filho com Maria Lina e contou que os dois guardam em conjunto um item do bebê

[Alerta gatilho: Este texto aborda assunto sensível sobre perda gestacional]

O humorista Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do filho, João Miguel. O pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Maria Lina, faleceu dois dias após o nascimento prematuro, em 2021.

Em participação no podcast 'Parece Terapia', Whindersson revelou que guarda, em conjunto com Maria, um álbum de fotos do bebê. Segundo o humorista, o ex-casal nunca compartilhou o item com outras pessoas e guardam apenas entre eles os registros do filho.

"A gente tem um livrinho que a gente não mostra pra ninguém, que é as fotos dele. Porque ele nasceu, né, ele pegava no dedinho da gente. Esse livro é bonitinho, cara. Eu não mostro pra ninguém porque ele é neném e tal. Eu mostraria se eu e ela [Maria Lina] tivéssemos que ir com alguém a algum lugar… Aí perguntaria pra ela e mostraria", contou o artista.

Ao longo da conversa com a psicóloga Pamela Magalhães, Whindersson Nunes falou sobre a ‘falta de tato’ das pessoas ao tentarem consolá-lo diante do falecimento do filho. "Não é que seja difícil ajudar, mas acho que falta tato. Muita gente não tem tato hoje. Por exemplo, quando eu perdi um filho, apareceu muita gente dizendo: ‘Ah, mas você vai ter outro, relaxa…' ", declarou.

"Como se o problema fosse eu não ter uma criança física comigo. Mas não é isso. Eu tive um bebê, e agora não tenho mais ele. Eu queria ele, entende? Sim, posso ter outros filhos, se eu quiser. Já teria tido, pra falar a verdade. Mas não é assim que funciona. Essas coisas irritam. Não me tiram do sério, mas me irritam um pouco", concluiu Whindersson.

O desejo de Whindersson Nunes em reatar com a ex

Ainda durante participação no podcast 'Parece Terapia', Whindersson Nunes revelou que é próximo de sua ex-noiva, Maria Lima, e confessou que teria interesse em reatar com a influenciadora digital, mas o sentimento não é recíproco.

"Eu sou sem-vergonha, eu queria ela. Só que ela não quer mais, não. Ela sabe que eu sou sem-vergonha. [...] Hoje eu sou bem amigo da Maria, sou bem tranquilo com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa também", disse o humorista.

Leia também: Whindersson Nunes revela como se sente após ir para clínica de reabilitação