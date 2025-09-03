Maria Lina comove ao falar sobre morte do filho com Whindersson Nunes: 'Se eu pudesse...'

A influenciadora digital Maria Lina abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do filho com Whindersson Nunes
[Alerta gatilho: Este texto aborda assunto sensível sobre perda gestacional]
A influenciadora digital Maria Lina abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do filho, João Miguel. O pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com o humorista Whindersson Nunes, faleceu 30 horas após o parto prematuro de 22 semanas, em maio de 2021.
Em participação no podcast 'Parece Terapia', ela desabafou: "A gente dá importância a tanta coisa... eu acredito que qualquer dor é dor", iniciou ela. "O que tem importância é o que o dinheiro não pode comprar. Tudo o que o dinheiro compra é barato demais. Se eu pudesse, teria feito qualquer coisa pelo meu filho. Eu moraria numa quitinete com o meu filho, não tem problema... O dinheiro não compra saúde muitas vezes. A saúde do meu filho, não foi capaz de comprar naquele momento. Ele não resistiu".
Recentemente, Whindersson Nunes participou do mesmo podcast e contou que, junto com Maria, mantém um álbum de fotos do bebê. Segundo o humorista, o ex-casal nunca compartilhou o álbum com terceiros, mantendo apenas para si os registros do filho.
"A gente tem um livrinho que a gente não mostra pra ninguém, que é as fotos dele. Porque ele nasceu, né, ele pegava no dedinho da gente. Esse livro é bonitinho, cara. Eu não mostro pra ninguém porque ele é neném e tal. Eu mostraria se eu e ela [Maria Lina] tivéssemos que ir com alguém a algum lugar… Aí perguntaria pra ela e mostraria", contou o artista.
Ele também falou sobre a ‘falta de tato’ das pessoas ao tentarem consolá-lo diante do falecimento do filho. "Não é que seja difícil ajudar, mas acho que falta tato. Muita gente não tem tato hoje. Por exemplo, quando eu perdi um filho, apareceu muita gente dizendo: ‘Ah, mas você vai ter outro, relaxa…'", recordou.
"Como se o problema fosse eu não ter uma criança física comigo. Mas não é isso. Eu tive um bebê, e agora não tenho mais ele. Eu queria ele, entende? Sim, posso ter outros filhos, se eu quiser. Já teria tido, pra falar a verdade. Mas não é assim que funciona. Essas coisas irritam. Não me tiram do sério, mas me irritam um pouco", finalizou Whindersson.
Ver essa foto no Instagram
Ainda durante participação no podcast 'Parece Terapia', Whindersson Nunes revelou que é próximo de sua ex-noiva, Maria Lima, e confessou que teria interesse em reatar com a influenciadora digital. "Eu sou sem-vergonha, eu queria ela. Só que ela não quer mais, não. Ela sabe que eu sou sem-vergonha. [...] Hoje eu sou bem amigo da Maria, sou bem tranquilo com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa também", disse o humorista.
Após a repercussão da declaração, Maria Lina se manifestou: "Ele só falou com bom humor e uma forma leve, da forma dele, uma coisa que todo mundo já sabe, que a gente tem uma boa relação, que ele me respeita muito, que eu o respeito muito e a gente se dá muito bem. Somos amigos. Ele só falou do jeito, obviamente, ele é humorista, essa característica aqui é intrínseca a ele, inclusive", iniciou.
E continuou: "Obviamente que a nossa relação é muito boa agora, mas não foi sempre assim. Nenhuma relação incrível e maravilhosa depois do término, mas o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, e a gente percebe que a mágoa só faz mal para quem a carrega. Então nem eu carrego mágoa, nem ele, tenho certeza, e a gente tem uma excelente relação agora".
Leia também: Whindersson Nunes revela como se sente após ir para clínica de reabilitação
|Catia Fonseca revela sobre Dança dos Famosos: 'Isso para mim é o maior prêmio'
|Médica faz alerta sobre doença crônica descartada por exames de Jojo Todynho: 'Vai além da estética'
|Ana Paula Siebert revela como será sua nova mansão: ‘Moderna'
|César Tralli recebe surpresa especial de Ticiane Pinheiro: 'Não poderia deixar'
|Allan Souza Lima toma café da manhã acompanhado na praia; veja
|Adriane Galisteu: 6 dicas e segredos da apresentadora para cuidar dos cabelos
|Lucy Ramos perde cabelos após gravidez e especialista alerta: 'Não há como evitar'
|Larissa Bocchino desabafa sobre procedimentos estéticos: 'Há uma pressão'
|Catia Fonseca manda recado para Luciano Huck: 'Desejo'
|Filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra virou ator consagrado e se casou com famosa