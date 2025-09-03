Maria Lina comove ao falar sobre morte do filho com Whindersson Nunes: 'Se eu pudesse...'

A influenciadora digital Maria Lina abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do filho com Whindersson Nunes

[Alerta gatilho: Este texto aborda assunto sensível sobre perda gestacional]

A influenciadora digital Maria Lina abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do filho, João Miguel. O pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com o humorista Whindersson Nunes, faleceu 30 horas após o parto prematuro de 22 semanas, em maio de 2021.

Em participação no podcast 'Parece Terapia', ela desabafou: "A gente dá importância a tanta coisa... eu acredito que qualquer dor é dor", iniciou ela. "O que tem importância é o que o dinheiro não pode comprar. Tudo o que o dinheiro compra é barato demais. Se eu pudesse, teria feito qualquer coisa pelo meu filho. Eu moraria numa quitinete com o meu filho, não tem problema... O dinheiro não compra saúde muitas vezes. A saúde do meu filho, não foi capaz de comprar naquele momento. Ele não resistiu".

Whindersson Nunes guarda lembrança especial do filho falecido

Recentemente, Whindersson Nunes participou do mesmo podcast e contou que, junto com Maria, mantém um álbum de fotos do bebê. Segundo o humorista, o ex-casal nunca compartilhou o álbum com terceiros, mantendo apenas para si os registros do filho.

"A gente tem um livrinho que a gente não mostra pra ninguém, que é as fotos dele. Porque ele nasceu, né, ele pegava no dedinho da gente. Esse livro é bonitinho, cara. Eu não mostro pra ninguém porque ele é neném e tal. Eu mostraria se eu e ela [Maria Lina] tivéssemos que ir com alguém a algum lugar… Aí perguntaria pra ela e mostraria", contou o artista.

Ele também falou sobre a ‘falta de tato’ das pessoas ao tentarem consolá-lo diante do falecimento do filho. "Não é que seja difícil ajudar, mas acho que falta tato. Muita gente não tem tato hoje. Por exemplo, quando eu perdi um filho, apareceu muita gente dizendo: ‘Ah, mas você vai ter outro, relaxa…'", recordou.

"Como se o problema fosse eu não ter uma criança física comigo. Mas não é isso. Eu tive um bebê, e agora não tenho mais ele. Eu queria ele, entende? Sim, posso ter outros filhos, se eu quiser. Já teria tido, pra falar a verdade. Mas não é assim que funciona. Essas coisas irritam. Não me tiram do sério, mas me irritam um pouco", finalizou Whindersson.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pamela Magalhães (@psipamela)

Whindersson Nunes falou sobre reatar com a ex

Ainda durante participação no podcast 'Parece Terapia', Whindersson Nunes revelou que é próximo de sua ex-noiva, Maria Lima, e confessou que teria interesse em reatar com a influenciadora digital. "Eu sou sem-vergonha, eu queria ela. Só que ela não quer mais, não. Ela sabe que eu sou sem-vergonha. [...] Hoje eu sou bem amigo da Maria, sou bem tranquilo com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa também", disse o humorista.

Após a repercussão da declaração, Maria Lina se manifestou: "Ele só falou com bom humor e uma forma leve, da forma dele, uma coisa que todo mundo já sabe, que a gente tem uma boa relação, que ele me respeita muito, que eu o respeito muito e a gente se dá muito bem. Somos amigos. Ele só falou do jeito, obviamente, ele é humorista, essa característica aqui é intrínseca a ele, inclusive", iniciou.

E continuou: "Obviamente que a nossa relação é muito boa agora, mas não foi sempre assim. Nenhuma relação incrível e maravilhosa depois do término, mas o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, e a gente percebe que a mágoa só faz mal para quem a carrega. Então nem eu carrego mágoa, nem ele, tenho certeza, e a gente tem uma excelente relação agora".

Leia também: Whindersson Nunes revela como se sente após ir para clínica de reabilitação