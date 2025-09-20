Wanessa Camargo revela ponto final na relação com Dado Dolabella: ‘Encerrou’

A cantora Wanessa Camargo revelou que colocou um ponto final em sua relação com Dado Dolabella. Recentemente, a ex-BBB contou que estavam tentando reatar até acontecer a briga envolvendo o cantor Luan Pereira. Depois do episódio polêmico, ela disse que não estão mais juntos e nem tentando voltar.

Em entrevista ao portal Leo Dias, a herdeira de Zezé Di Camargo falou que encerrou o ciclo e que está solteira, apesar de ter sido vista com Allan Souza Lima em um clima mais íntimo.

“A gente encerrou depois desse episódio, mas foi importante para gente… As coisas já estavam caminhando para um encerramento, o que foi natural. Já era uma decisão que estávamos só postergando”, contou a artista

Wanessa Camargo então lamentou o ocorrido: “O Luan é um querido, foi apenas um mal entendido. Foi infeliz de ter ido a público, era pra gente ter resolvido ali mesmo”.

“Está tudo bem. Eu desejo para o Dado toda a felicidade do mundo. Ciclos se encerram! E é importante importante saber disso… a gente viveu o que a gente tinha pra viver. Tentamos e chegou ao fim. Está encerrado”, declarou sobre o término.

“Eu quero manter o carinho e respeito, que da minha parte sempre vai ter. E eu tenho certeza que da dele também. É isso”, finalizou ela.

Para quem não lembra, Dado Dolabella não teria gostado de ver uma dança entre Wanessa Camargo e Luan Pereira, durante a confraternização com o elenco do Dança dos Famosos, no Rio de Janeiro. O ator então iniciou uma confusão com o ator no local.

Relembre a confusão de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Wanessa Camargo se pronunciou em sua rede social após a confusão envolvendo seu ex-namorado, Dado Dolabella. Em agosto deste ano, o ator teve uma crise de ciúmes ao vê-la dançando com Luan Pereira e ainda outro boato apareceu, de que ela estaria se envolvendo com Allan Souza Lima.

Diante dos rumores e polêmicas envolvendo sua vida pessoal e colegas do Dança dos Famosos, Wanessa resolveu esclarecer alguns pontos. Ela, então, alegou que não foi agredida pelo ex-namorado e que, apesar de não estarem assumidos para o público, eles estavam tentando reatar no particular.

“Uma das coisas mais difíceis para quem vive uma carreira pública é o que estou prestes a fazer, que é vir aqui dar esclarecimentos ou satisfações sobre a vida privada que deveria caber só a gente, mas muitas vezes isso extrapola e, se a gente não vem [falar], a coisa fica pior“, começou dizendo.

“Eu aprendi nesses quase 25 anos de carreira pública que o silêncio é primordial para que a gente não transforme uma faísca em um incêndio, mas eu também aprendi que o silêncio pode ser um incêndio e eu preciso falar, principalmente quando as coisas começam a ir para um lugar errado e eu tenho visto tanta coisa nos últimos dias que eu senti a necessidade por mim de vir aqui e colocar alguns pontos para vocês que cabe a mim e que é minha responsabilidade e deixar muito claro, muito claro isso: eu não estou aqui defendendo, passando pano para passado de ninguém“, continuou

“Eu vim aqui para falar de um presente que acabei de viver, de uma cena que eu acabei de viver, então os pontos são: sim, eu e Dado, a gente estava tentando dar certo nesses últimos meses, a gente deixou algo muito privado entre a gente, as pessoas em volta sabiam, publicamente não, porque a gente estava com muitas dúvidas, tentando fazer funcionar e se desse certo a gente viria a público. A gente estava no âmbito particular, mas estávamos juntos. Segundo ponto, que eu vou repetir e eu falo com toda a clareza disso: não houve nenhum dedo encostado em mim e em terceiro envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal, o Allan Souza, que é também meu companheiro no Dança dos Famosos, assim como outros que me deram todo o apoio. Vendo que eu estava muito abalada me levaram até o hotel, me deram suporte emocional e foi apenas isso“, concluiu Wanessa Camargo.

