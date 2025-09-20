Wanessa Camargo se pronuncia após ser flagrada com Allan Souza: ‘Livre’

Após ser flagrada em clima de romance com Allan Souza, Wanessa Camargo se pronuncia e esclarece o que está rolando com o companheiro de 'Dança dos Famosos'

Na noite de quinta-feira, 18, a cantora Wanessa Camargo foi flagrada em clima de romance com o ator Allan Souza Lima. Os dois estavam curtindo um after após os ensaios do Dança dos Famosos quando foram fotografados juntinhos no local.

Dias após o ocorrido, a artista falou em entrevista para o Gshow o que está rolando entre eles. A herdeira de Zezé Di Camargo comentou que está solteira após ter acabado seu namoro com o ator Dado Dolabella e ter tentado um retorno recente, que culminou em uma discussão envolvendo o cantor Luan Pereira, que também está no Dança dos Famosos.

“Estou solteira, vivendo minha vida. Sou uma mulher livre, desimpedida, independente… Quero viver!”, declarou ela ao portal Gshow, durante a festa de lançamento de seu novo álbum, “Lado B”.

A cantora então falou sobre a integração que estão tendo. “Fazemos esses afters e nos divertimos. Eu estou solteira, acabei de encerrar um ciclo da minha vida no meu relacionamento [com o ator Dado Dolabella, 45, de quem se separou recentemente], e agora a Dança me toma um tempo”, disse.

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima – Foto: Thiago Martins / AgNews

Relembre a confusão de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Wanessa Camargo se pronunciou em sua rede social após a confusão envolvendo seu ex-namorado, Dado Dolabella. Em agosto deste ano, o ator teve uma crise de ciúmes ao vê-la dançando com Luan Pereira e ainda outro boato apareceu, de que ela estaria se envolvendo com Allan Souza Lima.

Diante dos rumores e polêmicas envolvendo sua vida pessoal e colegas do Dança dos Famosos, Wanessa resolveu esclarecer alguns pontos. Ela, então, alegou que não foi agredida pelo ex-namorado e que, apesar de não estarem assumidos para o público, eles estavam tentando reatar no particular.

“Uma das coisas mais difíceis para quem vive uma carreira pública é o que estou prestes a fazer, que é vir aqui dar esclarecimentos ou satisfações sobre a vida privada que deveria caber só a gente, mas muitas vezes isso extrapola e, se a gente não vem [falar], a coisa fica pior“, começou dizendo.

“Eu aprendi nesses quase 25 anos de carreira pública que o silêncio é primordial para que a gente não transforme uma faísca em um incêndio, mas eu também aprendi que o silêncio pode ser um incêndio e eu preciso falar, principalmente quando as coisas começam a ir para um lugar errado e eu tenho visto tanta coisa nos últimos dias que eu senti a necessidade por mim de vir aqui e colocar alguns pontos para vocês que cabe a mim e que é minha responsabilidade e deixar muito claro, muito claro isso: eu não estou aqui defendendo, passando pano para passado de ninguém“, continuou

“Eu vim aqui para falar de um presente que acabei de viver, de uma cena que eu acabei de viver, então os pontos são: sim, eu e Dado, a gente estava tentando dar certo nesses últimos meses, a gente deixou algo muito privado entre a gente, as pessoas em volta sabiam, publicamente não, porque a gente estava com muitas dúvidas, tentando fazer funcionar e se desse certo a gente viria a público. A gente estava no âmbito particular, mas estávamos juntos. Segundo ponto, que eu vou repetir e eu falo com toda a clareza disso: não houve nenhum dedo encostado em mim e em terceiro envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal, o Allan Souza, que é também meu companheiro no Dança dos Famosos, assim como outros que me deram todo o apoio. Vendo que eu estava muito abalada me levaram até o hotel, me deram suporte emocional e foi apenas isso“, concluiu Wanessa Camargo.

Leia também: Luan Pereira rebate versão de Dado Dolabella sobre polêmica: ‘Empurrando’