Wanessa Camargo e Dado Dolabella são vistos juntos 6 meses após fim do namoro

Reataram? Separada de Dado Dolabella desde fevereiro, a cantora Wanessa Camargo foi vista de mãos dadas com o ator no Rio, diz jornal

Ao que tudo indica, Wanessa Camargo e Dado Dolabella podem estar juntos de novo! Os dois, que confirmaram publicamente o fim da relação em fevereiro deste ano, foram vistos juntos em um bar no Rio de Janeiro, no início deste mês. As informações são do jornal Extra.

Ainda segundo o veículo, a artista estava no interior do estabelecimento ao lado de amigas, enquanto Dado circulava na área externa. Assim que a participante do 'Dança dos Famosos 2025' deixou o local, os dois conversaram por pouco tempo e seguiram juntos, de mãos dadas, no carro em que ela estava.

Vale lembrar que, há cerca de um mês, Wanessa Camargo publicou uma mensagem nas redes sociais parabenizando o então ex-namorado pelo aniversário, celebrado em 20 de julho. "Dado Dolabella, que esse novo ano que começa agora seja muito especial. Muita luz, bênçãos e alegrias. Feliz Aniversário, que venha uma fase linda, cheia de coisas incríveis para você! Você merece", declarou ela, na ocasião.

Em maio, rumores de que a cantora e o ator teriam reatado a união passaram a circular na web após o jornalista Leo Dias informar que Dado teria voltado a morar na casa de Wanessa. Na época, à 'Quem', a assessoria de Wanessa Camargo negou que os dois estariam juntos novamente.

Dado Dolabella e Wanessa Camargo no Natal em 2024 - Reprodução / Instagram

As idas e vindas de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

O romance entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella começou no ano 2000. Inicialmente, eles ficaram juntos até 2002, quando se separaram. Mas tiveram uma reconciliação em 2003 e voltaram a se separar em 2004.

Depois disso, os dois foram viver relações românticas com outras pessoas e tiveram filhos em outros relacionamentos. 18 anos mais tarde, eles se reencontraram quando estavam solteiros novamente.

Em 2022, eles voltaram a se falar e decidiram dar uma nova chance ao amor. Eles viveram uma grande paixão até 2024. Após a participação dela no BBB 24, da Globo, o relacionamento ficou estremecido e eles se afastaram. Porém, a separação foi breve e eles voltaram a ficar juntos até fevereiro de 2025, quando romperam novamente.

Foto: Clayton Felizardo / Agnews

Wanessa Camargo falou sobre vida amorosa após término

Em junho deste ano, Wanessa Camargo abriu o coração ao falar sobre a vida amorosa após o término do namoro com Dado Dolabella. Em entrevista ao portal LeoDias, a cantora garantiu que estava solteira e ressaltou que deseja priorizar os compromissos profissionais.

A filha de Zezé Di Camargo ainda revelou que pretende continuar sozinha por um tempo. "Fechada para balanço, amor. Fechada para trabalhar e para balanço. Preciso avaliar e acho que nesse momento estou tão focada… O ano passado foi tão desafiador para mim", declarou ela.

"E esse ano tem 25 anos de carreira, DVD, show e tudo que está acontecendo. As coisas estão clareando de uma forma linda na minha vida no sentido de trabalho e oportunidade. Esse ano estou voltada para trabalho, mais trabalho, foco e acho que preciso de um momento meu para ficar um pouco sozinha", completou Wanessa Camargo.

