Wanessa Camargo revela por que aceitou participar da Dança dos Famosos: 'Isso me motivou'

Wanessa Camargo está confirmada na Dança dos Famosos; em entrevista à CARAS Brasil, a cantora adianta sobre sua participação na atração

O apresentador Luciano Huck (53) revelou qual é o elenco da nova temporada do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, no último final de semana. Um dos nomes que chamaram atenção é da cantora Wanessa Camargo (42). Em entrevista à CARAS Brasil, a artista adianta sobre sua participação e revela por que aceitou participar.

"Eu sempre tive vontade de participar. Apesar de ter uma vivência na dança quando eu era mais nova, de ter feito jazz, vários outros ritmos que eu amo de paixão, nunca tive a oportunidade de aprender, de dançar. Além de gostar de um desafio. Tudo isso me motivou", declara. Ela aponta que essa experiência também é uma boa oportunidade para sua carreira de cantora.

"Eu preciso de um incentivo para voltar a ter treinamento físico para shows. Achei que nesse momento ia me fazer bem, até para eu voltar a minha forma de dança, para estar melhor nos shows e para aprender outros ritmos e crescer meu repertório. Também participar do Domingão, poder ter o espaço de divulgação de trabalho, então tudo isso me motivou", confessa.

Qual a estratégia?

Segundo a cantora, ela não tem exatamente uma estratégia para participar do quadro, pois ela está focada em se entregar na competição e superar desafios. Wanessa Camargo reforça que vai se entregar totalmente na Dança dos Famosos.

"Eu vou me entregar como eu sempre faço. Eu gosto de competir, claro de uma forma saudável, mas eu adoro a brincadeira de estar ali numa competição. Vou me jogar, me entregar e eu não tenho estratégia, a estratégia é foco, disciplina, esquecer os meus receios, tentar liberar os meus medos, as minhas inseguranças e é assim que eu vou até o final, até onde eu puder ficar", finaliza a cantora Wanessa Camargo.

