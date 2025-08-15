Você sabia? Protagonista da série 'Dias Perfeitos' vive romance discreto com ex-ator mirim

Julia Dalavia, protagonista de 'Dias Perfeitos', mantém há três anos um namoro discreto e tranquilo com o ex-ator mirim. Saiba mais!

A atriz Julia Dalavia, protagonista da recém-estreada série 'Dias Perfeitos' no Globoplay, que interpreta uma personagem que vivencia uma relação violenta e obsessiva, tem em sua vida real um amor tranquilo e discreto ao lado do ator João Vithor Oliveira. O casal, que está junto há três anos, mantém uma relação longe dos holofotes da mídia.

Julia e João Vithor assumiram o romance publicamente em agosto de 2022, quando apareceram juntos no Festival de Cinema de Gramado Discretos, o casal evita se expor nas redes sociais, mas faz exceções em datas comemorativas, como no último Dia dos Namorados, quando João Vithor fez uma declaração pública no Instagram.

"Amor da minha vida, saborear a existência ao seu lado me faz tão feliz, além de me surpreender todo dia com a sua beleza. Te amo", escreveu ele. Já nesta quinta-feira, 14, durante o evento de lançamento de Dias Perfeitos, ele enalteceu o talento de Julia. "Estou muito feliz de estar aqui. Vamos maratonar e torcer pela Clarice, e não pelo Téo. Vamos curtir esse lindo trabalho. Parabéns, meu amor. Você arrasou. Te amo", disse ao gshow.

João Vithor Oliveira, de 30 anos, é conhecido pelo público por seu talento e atuações em novelas e programas da Globo. Ele começou sua carreira na TV ainda criança, aos 5 anos, quando participou do programa 'Gente Inocente', apresentado por Márcio Garcia. Posteriormente, ganhou destaque como o personagem Joca na novela infantojuvenil 'Floribella', e, mais recentemente, teve uma participação na novela das seis 'Garota do Momento'.

Já Julia Dalavia esteve no elenco de tramas como Boogie Oogie (2014), Velho Chico (2016), e O Outro Lado do Paraíso (2017). Em 2019, foi a grande protagonista de Órfãos da Terra, fazendo par romântico com Renato Góes.

Qual é a história de Dias Perfeitos?

A produção acompanha a trajetória de Téo (Jaffar Bambirra), um estudante de medicina que se apaixona à primeira vista por Clarice (Julia Dalavia), uma aspirante a roteirista que conhece por acaso. Diante da recusa dela em se envolver, Téo toma uma decisão extrema: sequestrá-la, acreditando que, com o tempo, conquistará seu amor. Enquanto a mantém isolada, ele a arrasta para uma viagem perturbadora pelas paisagens deslumbrantes do Rio de Janeiro.

