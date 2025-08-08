CARAS Brasil
  2. Dias Perfeitos: Julia Dalavia e Jaffar Bambirra comentam perspectiva inédita da série
TV / SÉRIE

Dias Perfeitos: Julia Dalavia e Jaffar Bambirra comentam perspectiva inédita da série

A atriz Julia Dalavia e o ator Jaffar Bambirra protagonizam a nova série Dias Perfeitos, que estreia no Globoplay no dia 14 de agosto

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 08/08/2025, às 10h37

Clarice (Julia Dalavia) e Teo (Jaffar Bambirra) na série 'Dias Perfeitos'
Clarice (Julia Dalavia) e Teo (Jaffar Bambirra) na série 'Dias Perfeitos' - Foto: Globo/ Lorena Zschabe

A atriz Julia Dalavia e o ator Jaffar Bambirra protagonizam a nova série Dias Perfeitos, que estreia no Globoplay no dia 14 de agosto. A produção é uma adaptação do best-seller de Raphael Montes e traz uma abordagem diferente da obra original: além do ponto de vista do protagonista, a trama agora também mergulha na mente de Clarice. A CARAS Brasil acompanhou a coletiva de imprensa da série, que trouxe detalhes inéditos sobre a adaptação.

Durante a conversa que aconteceu nesta sexta-feira, 8, Julia Dalavia falou sobre o processo de construção do ponto de vista de sua personagem. "Dias Perfeitos foi o primeiro livro que eu li do Raphael, durante o processo de teste. E depois que eu comecei, eu não consegui parar", recordou a atriz.

"Eu terminei o livro pensando que eu queria muito fazer e contar essa história. Mas o meu processo foi muito focado no roteiro da Claudia, porque a gente tem a perspectiva da Clarice, ela desenvolve isso a partir da obra do Rafa. Então eu acho que, o roteiro realmente foi a minha matéria prima ali pra pra entender mais a Clarice", complementou.

Jaffar Bambirra, que interpreta Téo, também falou sobre seu personagem. "A gente não quis romantizar em nenhum momento, porque ele tem muitas coisas muito agressivas, assim", apontou o ator, que continuou: "Tenho a impressão de que a gente só viu o Teo de verdade no ponto de vista da Clarice. Pra mim, isso foi a grande sacada, assim, da história e a forma como a Joana conseguiu dividir os pontos de vista".

Para quem quiser assistir a produção, os oito episódios da série Dias Perfeitos serão liberados em três blocos, a serem disponibilizados no Globoplay nos dias 14, 21 e 28 de agosto.

Qual é a história de Dias Perfeitos?

A produção acompanha a trajetória de Téo (Jaffar Bambirra), um estudante de medicina que se apaixona à primeira vista por Clarice (Julia Dalavia), uma aspirante a roteirista que conhece por acaso. Diante da recusa dela em se envolver, Téo toma uma decisão extrema: sequestrá-la, acreditando que, com o tempo, conquistará seu amor. Enquanto a mantém isolada, ele a arrasta para uma viagem perturbadora pelas paisagens deslumbrantes do Rio de Janeiro.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

