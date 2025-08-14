Confira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’

O evento de estreia de ‘Dias Perfeitos’, a nova série da Globoplay, é marcado por diversos looks maravilhosos; veja as fotos
Publicado em 14/08/2025, às 21h37
A série Dias Perfeitos, da Globoplay, estreou no streaming nesta quinta-feira, 14, e ganhou um evento de lançamento com o elenco e os convidados. O encontro para celebrar o projeto, adaptado do livro de Raphael Montes, ocorreu no Teatro do Copacabana Palace, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do elenco e famosos que arrasaram nas escolhas de look. Confira as fotos:
Julia Dalavia e Jaffar Bambirra deram vida aos protagonistas da série. No evento, eles se destacaram pela escolha de looks off white. A atriz optou por um vestido branco simples, mas que não deixa de ser notado, além de um par de botas pretas. Já o ator escolheu um traje de gala que marcou forte presença.
A atriz Fabíula Nascimento também faz parte do elenco principal, mas diferente dos protagonistas, escolheu um look all black. Com um blazer chique e uma bolsa sem alça, a artista compareceu ao evento e desfilou para os fotógrafos.
Já o autor da trama original apostou em um visual com cores. Raphael Montes preferiu usar um blazer vermelho e uma gravata borboleta que se destacaram no evento.
Maria Beltrão também compareceu ao evento de lançamento. Ela optou por um look all black, mas ao mesmo tempo se dedicou aos acessórios dourados.
Baseado no livro do autor brasileiro, o thriller psicológico narra a história de Clarice (Julia Dalavia) e de Téo (Jaffar Bambirra). Téo é um estudante de medicina que se apaixonou perdidamente por Clarice, uma aspirante a roteirista, após os dois se conhecerem ao acaso.
Após Téo se frustrar com a quantidade de respostas negativas que recebeu de Clarice, decidiu sequestrá-la a fim de que ela mudasse de ideia.
