Confira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’

O evento de estreia de ‘Dias Perfeitos’, a nova série da Globoplay, é marcado por diversos looks maravilhosos; veja as fotos

A série Dias Perfeitos, da Globoplay, estreou no streaming nesta quinta-feira, 14, e ganhou um evento de lançamento com o elenco e os convidados. O encontro para celebrar o projeto, adaptado do livro de Raphael Montes, ocorreu no Teatro do Copacabana Palace, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do elenco e famosos que arrasaram nas escolhas de look. Confira as fotos:

O elenco e convidados

Julia Dalavia e Jaffar Bambirra - Foto: Paulo Tauil / AgNews

Julia Dalavia e Jaffar Bambirra deram vida aos protagonistas da série. No evento, eles se destacaram pela escolha de looks off white. A atriz optou por um vestido branco simples, mas que não deixa de ser notado, além de um par de botas pretas. Já o ator escolheu um traje de gala que marcou forte presença.

Fabiula Nascimento - Foto: Paulo Tauil / AgNews

A atriz Fabíula Nascimento também faz parte do elenco principal, mas diferente dos protagonistas, escolheu um look all black. Com um blazer chique e uma bolsa sem alça, a artista compareceu ao evento e desfilou para os fotógrafos.

Raphael Montes - Foto: Paulo Tauil / AgNews

Já o autor da trama original apostou em um visual com cores. Raphael Montes preferiu usar um blazer vermelho e uma gravata borboleta que se destacaram no evento.

Maria Beltrão - Foto: Paulo Tauil / AgNews

Maria Beltrão também compareceu ao evento de lançamento. Ela optou por um look all black, mas ao mesmo tempo se dedicou aos acessórios dourados.

A trama

Baseado no livro do autor brasileiro, o thriller psicológico narra a história de Clarice (Julia Dalavia) e de Téo (Jaffar Bambirra). Téo é um estudante de medicina que se apaixonou perdidamente por Clarice, uma aspirante a roteirista, após os dois se conhecerem ao acaso.

Após Téo se frustrar com a quantidade de respostas negativas que recebeu de Clarice, decidiu sequestrá-la a fim de que ela mudasse de ideia.

