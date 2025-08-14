CARAS Brasil
  2. Confira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’
TV / Looks

Confira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’

O evento de estreia de ‘Dias Perfeitos’, a nova série da Globoplay, é marcado por diversos looks maravilhosos; veja as fotos

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 21h37

Julia Dalavia e Jaffar Bambirra no lançameno de Dias Perfeitos
Julia Dalavia e Jaffar Bambirra no lançameno de Dias Perfeitos - Fotos: Paulo Tauil / Agnews

A série Dias Perfeitos, da Globoplay, estreou no streaming nesta quinta-feira, 14, e ganhou um evento de lançamento com o elenco e os convidados. O encontro para celebrar o projeto, adaptado do livro de Raphael Montes, ocorreu no Teatro do Copacabana Palace, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do elenco e famosos que arrasaram nas escolhas de look. Confira as fotos:

O elenco e convidados

Julia Dalavia e Jaffar Bambirra - Foto: Paulo Tauil / AgNews
Julia Dalavia e Jaffar Bambirra - Foto: Paulo Tauil / AgNews

Julia Dalavia e Jaffar Bambirra deram vida aos protagonistas da série. No evento, eles se destacaram pela escolha de looks off white. A atriz optou por um vestido branco simples, mas que não deixa de ser notado, além de um par de botas pretas. Já o ator escolheu um traje de gala que marcou forte presença.

Fabiula Nascimento - Foto: Paulo Tauil / AgNews
Fabiula Nascimento - Foto: Paulo Tauil / AgNews

A atriz Fabíula Nascimento também faz parte do elenco principal, mas diferente dos protagonistas, escolheu um look all black. Com um blazer chique e uma bolsa sem alça, a artista compareceu ao evento e desfilou para os fotógrafos.

Raphael Montes - Foto: Paulo Tauil / AgNews
Raphael Montes - Foto: Paulo Tauil / AgNews

Já o autor da trama original apostou em um visual com cores. Raphael Montes preferiu usar um blazer vermelho e uma gravata borboleta que se destacaram no evento.

Maria Beltrão - Foto: Paulo Tauil / AgNews
Maria Beltrão - Foto: Paulo Tauil / AgNews

Maria Beltrão também compareceu ao evento de lançamento. Ela optou por um look all black, mas ao mesmo tempo se dedicou aos acessórios dourados.

A trama

Baseado no livro do autor brasileiro, o thriller psicológico narra a história de Clarice (Julia Dalavia) e de Téo (Jaffar Bambirra). Téo é um estudante de medicina que se apaixonou perdidamente por Clarice, uma aspirante a roteirista, após os dois se conhecerem ao acaso.

Após Téo se frustrar com a quantidade de respostas negativas que recebeu de Clarice, decidiu sequestrá-la a fim de que ela mudasse de ideia.

Leia também: Dias Perfeitos: Julia Dalavia e Jaffar Bambirra comentam perspectiva inédita da série

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

globolooksdias perfeitos

