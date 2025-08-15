Viviane Araujo fala sobre ter mais filhos: 'Vontade eu tenho sim'

Após relembrar um pouco da doação de óvulo que recebeu para ter Joaquim, Viviane Araujo fala sobre ter mais filhos nos próximos anos

A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, revelou se deseja ter mais filhos. Nesta sexta-feira, 15, a famosa respondeu perguntas em sua rede social sobre o processo de doação de óvulos, pelo qual passou para ter Joaquim, que está com dois anos, e comentou se deseja aumentar a família com Guilherme Militão.

Após ter tido o filho com um óvulo doado, a musa de Carnaval revelou que tem mais dois embriões, também feitos com doação da célula reprodutora feminina e a de seu marido. A artista então disse que pretende ter mais herdeiros nos próximos anos e que pode contar com a ajuda da Medicina, caso necessite se não conseguir ter outra gestação.

"Penso, bate vire e mexe uma vontade, de ter um filho, eu tenho ainda dois embriões congelados, mas não seria agora, talvez, alguns aninhos. Para isso está aí a Medicina, para que a gente possa ter essa escolha e tomar decisão na hora que a gente achar melhor para gente, mas vontade eu tenho sim", compartilhou com seus seguidores.

Antes de revelar se deseja aumentar a família, Viviane Araujo contou sobre o processo de doação de óvulos e revelou se conhece a doadora. Ela ainda comentou que sentiu medo de ter uma gravidez após os 40 anos, mas que tudo ocorreu bem.

Viviane Araujo fala sobre ter mais filhos - Foto: Reprodução/Instagram

Tempos atrás, a famosa comentou que quase desistiu de ser mãe. Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A atriz então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Viviane Araujo explica por que fez 4ª cirurgia para hérnia umbilical

A atriz Viviane Araujo explicou o motivo de ter feito sua quarta cirurgia para retirar a hérnia umbilical. Na terça-feira, 10, a famosa gravou vídeos em seus stories contando o que aconteceu em seu caso e atualizou seu estado de saúde.

Já em casa se recuperando e de repouso, a rainha de Carnaval contou que já havia passado pela operação antes de engravidar de seu filho, Joaquim, de dois anos. Em 2020, ela fez a primeira cirurgia, contudo, a hérnia continuou e, por isso, a artista precisou passar pela quarta vez pelo procedimento. Inclusive, Viviane Araujo contou que agora foi colocada uma tela e deu mais detalhes.