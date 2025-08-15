CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Viviane Araujo fala sobre ter mais filhos: 'Vontade eu tenho sim'
Atualidades / Será?

Viviane Araujo fala sobre ter mais filhos: 'Vontade eu tenho sim'

Após relembrar um pouco da doação de óvulo que recebeu para ter Joaquim, Viviane Araujo fala sobre ter mais filhos nos próximos anos

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 13h03

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Viviane Araujo fala sobre ter mais filhos
Viviane Araujo fala sobre ter mais filhos - Reprodução/Instagram

A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, revelou se deseja ter mais filhos. Nesta sexta-feira, 15, a famosa respondeu perguntas em sua rede social sobre o processo de doação de óvulos, pelo qual passou para ter Joaquim, que está com dois anos, e comentou se deseja aumentar a família com Guilherme Militão.

Após ter tido o filho com um óvulo doado, a musa de Carnaval revelou que tem mais dois embriões, também feitos com doação da célula reprodutora feminina e a de seu marido. A artista então disse que pretende ter mais herdeiros nos próximos anos e que pode contar com a ajuda da Medicina, caso necessite se não conseguir ter outra gestação.

"Penso, bate vire e mexe uma vontade, de ter um filho, eu tenho ainda dois embriões congelados, mas não seria agora, talvez, alguns aninhos. Para isso está aí a Medicina, para que a gente possa ter essa escolha e tomar decisão na hora que a gente achar melhor para gente, mas vontade eu tenho sim", compartilhou com seus seguidores.

Antes de revelar se deseja aumentar a família, Viviane Araujo contou sobre o processo de doação de óvulos e revelou se conhece a doadora. Ela ainda comentou que sentiu medo de ter uma gravidez após os 40 anos, mas que tudo ocorreu bem.

Viviane Araujo fala sobre ter mais filhos
Viviane Araujo fala sobre ter mais filhos - Foto: Reprodução/Instagram

Tempos atrás, a famosa comentou que quase desistiu de ser mãe. Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A atriz então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. 

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Viviane Araujo explica por que fez 4ª cirurgia para hérnia umbilical

A atriz Viviane Araujo explicou o motivo de ter feito sua quarta cirurgia para retirar a hérnia umbilical. Na terça-feira, 10, a famosa gravou vídeos em seus stories contando o que aconteceu em seu caso e atualizou seu estado de saúde.

Já em casa se recuperando e de repouso, a rainha de Carnaval contou que já havia passado pela operação antes de engravidar de seu filho, Joaquim, de dois anos. Em 2020, ela fez a primeira cirurgia, contudo, a hérnia continuou e, por isso, a artista precisou passar pela quarta vez pelo procedimento. Inclusive, Viviane Araujo contou que agora foi colocada uma tela e deu mais detalhes.

"Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical, mas na verdade, eu descobri que eu tinha duas hérnias, uma no umbigo e outra fora do umbigo, pela quarta vez estou operando, operei em 2020, antes da gravidez, depois, 2023, depois 24, e agora. E agora eu operei, tive que colocar tela, porque realmente não tinha jeito, foi uma cirurgia por robô, foi bem complexa, mas incrível assim, e eu também tive que tirar um pouco de pele em volta do meu umbigo", falou. Saiba mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

viviane araujofilho viviane araujodoação de óvulos
Viviane Araújo Viviane Araújo   

Leia também

ANIVERSÁRIO

Glória Maria chegaria aos 76 anos nesta sexta-feira, 15 - Foto: Reprodução/Instagram

Glória Maria completaria 76 anos; jornalista ganhou série documental de 60 anos de TV

Emagrecimento

Catia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

Catia Fonseca conta como conseguiu emagrecer sem mudar a alimentação

Maternidade

Fernanda Rodrigues é mãe de Luisa - Foto: Reprodução / YouTube / Instagram; @paulocamppos

Fernanda Rodrigues desabafa sobre criação da filha adolescente: 'Desafiador'

Vida pessoal

Julia Lemmertz - Foto: Globo/Léo Rosario

Casamento? Julia Lemmertz declara: ‘Eu não pretendo repetir isso’

Homenagem

Gloria Maria e Marina Ruy Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram

Marina Ruy Barbosa comove com homenagem à Gloria Maria: 'Sempre tento'

Triste!

Regina Volpato lamenta morte da cachorra - Reprodução/Instagram

Regina Volpato lamenta morte de sua companheira: 'De repente'

Últimas notícias

Guilherme LeicamEspecialista explica caso polêmico de Guilherme Leicam: 'Continua ao longo do tempo'
Emily Garcia e Victor Igoh esperam primeiro filho do casalEmily Garcia encanta ao exibir barriguinha da segunda gravidez
Celina desmascara FátimaVale Tudo: Como Celina desmascara Fátima antes de todos
Catia FonsecaCatia Fonseca conta como conseguiu emagrecer sem mudar a alimentação
Rei Charles IIIRei Charles III chora em evento oficial da realeza britânica
Britney Spears vem para o Brasil? Astróloga fala do futuro da cantoraAstróloga revela futuro de Britney Spears: 'Precisa ter estrutura emocional'
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Fernanda Rodrigues é mãe de LuisaFernanda Rodrigues desabafa sobre criação da filha adolescente: 'Desafiador'
Odete fica abalada com notícia sobre LeonardoVale Tudo: Odete fica abalada ao saber notícia sobre Leonardo
Malu GalliMalu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade