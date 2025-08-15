Viviane Araujo fala sobre ter mais filhos: 'Vontade eu tenho sim'

Após relembrar um pouco da doação de óvulo que recebeu para ter Joaquim, Viviane Araujo fala sobre ter mais filhos nos próximos anos
A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, revelou se deseja ter mais filhos. Nesta sexta-feira, 15, a famosa respondeu perguntas em sua rede social sobre o processo de doação de óvulos, pelo qual passou para ter Joaquim, que está com dois anos, e comentou se deseja aumentar a família com Guilherme Militão.
Após ter tido o filho com um óvulo doado, a musa de Carnaval revelou que tem mais dois embriões, também feitos com doação da célula reprodutora feminina e a de seu marido. A artista então disse que pretende ter mais herdeiros nos próximos anos e que pode contar com a ajuda da Medicina, caso necessite se não conseguir ter outra gestação.
"Penso, bate vire e mexe uma vontade, de ter um filho, eu tenho ainda dois embriões congelados, mas não seria agora, talvez, alguns aninhos. Para isso está aí a Medicina, para que a gente possa ter essa escolha e tomar decisão na hora que a gente achar melhor para gente, mas vontade eu tenho sim", compartilhou com seus seguidores.
Antes de revelar se deseja aumentar a família, Viviane Araujo contou sobre o processo de doação de óvulos e revelou se conhece a doadora. Ela ainda comentou que sentiu medo de ter uma gravidez após os 40 anos, mas que tudo ocorreu bem.
Tempos atrás, a famosa comentou que quase desistiu de ser mãe. Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A atriz então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo.
"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.
A atriz Viviane Araujo explicou o motivo de ter feito sua quarta cirurgia para retirar a hérnia umbilical. Na terça-feira, 10, a famosa gravou vídeos em seus stories contando o que aconteceu em seu caso e atualizou seu estado de saúde.
Já em casa se recuperando e de repouso, a rainha de Carnaval contou que já havia passado pela operação antes de engravidar de seu filho, Joaquim, de dois anos. Em 2020, ela fez a primeira cirurgia, contudo, a hérnia continuou e, por isso, a artista precisou passar pela quarta vez pelo procedimento. Inclusive, Viviane Araujo contou que agora foi colocada uma tela e deu mais detalhes.
"Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical, mas na verdade, eu descobri que eu tinha duas hérnias, uma no umbigo e outra fora do umbigo, pela quarta vez estou operando, operei em 2020, antes da gravidez, depois, 2023, depois 24, e agora. E agora eu operei, tive que colocar tela, porque realmente não tinha jeito, foi uma cirurgia por robô, foi bem complexa, mas incrível assim, e eu também tive que tirar um pouco de pele em volta do meu umbigo", falou. Saiba mais aqui!
|Especialista explica caso polêmico de Guilherme Leicam: 'Continua ao longo do tempo'
|Emily Garcia encanta ao exibir barriguinha da segunda gravidez
|Vale Tudo: Como Celina desmascara Fátima antes de todos
|Catia Fonseca conta como conseguiu emagrecer sem mudar a alimentação
|Rei Charles III chora em evento oficial da realeza britânica
|Astróloga revela futuro de Britney Spears: 'Precisa ter estrutura emocional'
|Ana Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
|Fernanda Rodrigues desabafa sobre criação da filha adolescente: 'Desafiador'
|Vale Tudo: Odete fica abalada ao saber notícia sobre Leonardo
|Malu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'