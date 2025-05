Advogada explica possível guarda dos filhos de Virginia e Zé Felipe: 'Mais comum'

Após separação, como fica a guarda dos filhos de Virginia e Zé Felipe? Advogada explica para CARAS o regime mais comum e fala sobre pensão

Com a separação, a rotina dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe pode mudar um pouco. O casal, que até então morava em uma mansão em Goiânia, ainda não revelou quais mudanças farão na vida deles e dos herdeiros, mas a CARAS Brasil tirou dúvidas com a advogada Rebeca Schiavo sobre como funciona a divisão da guarda de filhos no Brasil.

Segundo a especialista em Direito, o regime mais comum em nosso país é a guarda compartilhada . "Os filhos continuam sendo prioridade. O regime mais comum é o da guarda compartilhada, previsto no Código Civil, que determina que ambos os pais participem ativamente das decisões da vida dos filhos, mesmo que um deles fique com a residência principal", falou.

E a sócia da SN Advogados Associados e do Grupo Synergia explicou mais: "Isso significa que, embora as crianças possam morar com a mãe ou com o pai, ambos continuam tendo o mesmo nível de responsabilidade e poder de decisão" .

Rebeca Schiavo comentou sobre outras opções. "Outros tipos de guarda, como a guarda unilateral , só são aplicados em casos excepcionais, quando um dos pais não tem condições de cuidar ou representar a criança adequadamente", esclareceu.

Zé Felipe terá que pagar pensão para os filhos?

Dependendo da forma que for feita a separação ou do acordo que realizarem, Zé Felipe terá que pagar pensão para os três herdeiros. A advogada explicou que isso é um dever legal e, como se trata de crianças acostumadas com um alto padrão, a quantia também deve ser elevada, conforme a realidade deles.

"Sim, Zé Felipe — como pai — continuará com o dever legal de prestar alimentos aos filhos, independentemente da separação. O valor da pensão alimentícia é fixado com base em dois critérios: o binômio necessidade x possibilidade. Isso significa que se analisa o quanto os filhos precisam (escola, plano de saúde, alimentação, moradia, lazer, etc.) e o quanto o pai pode pagar, levando em conta sua renda, padrão de vida e despesas" , pontuou.

"No caso de famílias com alto padrão de vida como a de Virgínia e Zé Felipe, é comum que o valor da pensão seja elevado para manter as crianças no mesmo conforto que tinham antes da separação. Mesmo que a guarda seja compartilhada, se a residência principal for com a mãe e ela arcar com a maioria dos custos diretos, o pai contribui financeiramente de maneira proporcional", explicou.

Por fim, a especialista concluiu sobre a separação e tudo que o que ela envolve na vida de ambos. "Separações envolvendo grandes patrimônios e figuras públicas exigem não apenas sensibilidade, mas também estratégia jurídica. O importante é sempre preservar o bem-estar dos filhos e buscar uma divisão equilibrada e justa dos bens . A legislação brasileira já oferece mecanismos modernos para isso — e o diálogo entre as partes pode evitar longos litígios judiciais", finalizou.

