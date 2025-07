Virginia paga tudo? Lucas Guedez revela quem banca as viagens que ele faz com famosos

O influenciador digital Lucas Guedez abriu o jogo sobre quem banca suas viagens com celebridades e e revelou como funciona seu acordo com Virginia

O influenciador digital Lucas Guedez abriu o jogo sobre quem financia suas viagens com celebridades. Em entrevista ao programa Em Pé, apresentado por Fernanda Gentil, ele explicou que nem todos os artistas arcam com os custos das viagens em grupo e revelou como funciona seu acordo com a influenciadora Virginia Fonseca.

Ao ser questionado sobre o assunto, ele detalhou: “Depende dos famosos… tem uns que pagam, outros não. Ninguém paga nada, seu”. Em seguida, contou que Virginia é a única famosa que arca com todos os custos das viagens — desde as passagens em jato particular até hospedagens e refeições.

“A única famosa que é a minha melhor amiga, que paga, é Virginia. Ela paga o jato, paga o hotel...”, contou ele, que disse que se oferece para pagar alguma refeição. “Aí sempre um jantar eu ofereço. Como eu sei que o jantar vai ser em uma média que eu consigo pagar, aí eu me ofereço e ela deixa”, completou.

Fernanda Rodrigues, então, quis saber se ele estipula um teto de gastos. "Não, nunca nem combina isso". Veja o vídeo completo:

Como é o apartamento de Lucas Guedez?

Recentemente, Lucas Guedez se mudou para um apartamento em bairro nobre da zona sul de São Paulo e finalizou a decoração dos ambientes. Em seu perfil nas redes sociais, ele mostrou os detalhes da nova decoração, que conta com móveis elegantes e obras de arte. Já o quarto dele tem uma cama com enxoval repleto de almofadas.

"Agora tenho um lar e posso chamar de MEU!!! Antes de qualquer agradecimento, eu quero muito em primeiro lugar agradecer e honrar o nome daquele que NUNCA me fez desistir.. daquele que nos piores momentos me mostrou que valeria muito a pena continuar.. chorei mto, e continuo chorando.. porque nem nos meus maiores e menores sonhos eu imaginei ter uma casa do meu jeitinho.. só sei que quando Deus honra, ELe HONRAAAAA pra valer!!! ", disse ele ao compartilhar os registros. Veja!

