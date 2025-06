Virginia brinca sobre guarda compartilhada de Lucas Guedez: 'Não tem graça'

Ao receber Lucas Guedez em sua casa, Virginia brinca sobre guarda compartilhada do amigo após término com Zé Felipe; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca brincou com Lucas Guedez sobre sua separação nesta segunda-feira, 02. Recebendo o amigo próximo em sua mansão em Goiânia para a grande festa de Maria Alice, a empresária tirou sarro da situação dele após o fim do casamento dela com o cantor.

Após ficar umas horas fora de casa e retornar, o coapresentador do Sabadou, do SBT, pediu para a loira lhe dar atenção. Foi então que ela brincou sobre ele ter ficado um tempo com Zé Felipe e depois vir pedir para ficar com ela.

"Mas, agora você está com guarda compartilhada, né?", disse a famosa brincando com o que muita gente disse nos comentários após ela anunciar que não estava mais casada com o pai de seus três filhos. "Amiga, não tem graça", respondeu Lucas.

Ainda madrugada desta segunda-feira, 02, Virginia Fonseca compartilhou uma reflexão religiosa por não estar conseguindo dormir. Nos últimos dias, logo após a separação, ela fez uma surpresa no aniversário de Maria Alice. Horas antes da data especial da primogênita, ela chegou ao Brasil e postou fotos sendo buscada no aeroporto pelas filhas. O ex-marido chegou ao país apenas neste domingo, 01.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

