Lucas Guedez mostra como é a decoração do seu apartamento de luxo

Lucas Guedez finaliza a decoração do seu apartamento em bairro nobre de São Paulo e exibe os detalhes: ‘Tenho um lar’

O influenciador digital Lucas Guedez tem um lar para chamar de seu! Ele se mudou para um apartamento em bairro nobre da zona sul de São Paulo e finalizou a decoração dos ambientes.

Nas redes sociais, ele mostrou os detalhes da nova decoração, que conta com móveis elegantes e obras de arte. Inclusive, Lucas mostrou o seu quarto, que tem uma cama com enxoval repleto de almofadas.

"Agora tenho um lar e posso chamar de MEU!!! Antes de qualquer agradecimento, eu quero muito em primeiro lugar agradecer e honrar o nome daquele que NUNCA me fez desistir.. daquele que nos piores momentos me mostrou que valeria muito a pena continuar.. chorei mto, e continuo chorando.. porque nem nos meus maiores e menores sonhos eu imaginei ter uma casa do meu jeitinho.. só sei que quando Deus honra, ELe HONRAAAAA pra valer!!! Quando você é verdadeiro, fiel, honest e justo, Deus lhe surpreende.. então, obrigado por tudoooooo papai do céu.. Obrigado pela minha casinha, meu lar, minha morada.. Obrigado!!! Obrigado todas as varoas/familia/amigos por me lembrar do quão amado eu sou!!! Meu coração está transbordando de alegria e gratidão, passa um filme longo na minha cabeça agora.. que eu só consigo chorar e agradecer!", disse ele.

Conheça o novo lar de Lucas Guedez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lu Guedez (@lucasguedez)

Lucas Guedez contou sobre viagem para fazenda de Leonardo

O influenciador digital Lucas Guedez esteve na Fazenda Talismã, que é do cantor Leonardo, durante a festa de aniversário de João Guilherme há poucos dias. A viagem deu o que falar por causa da repercussão de rumores envolvendo a atriz Bruna Marquezine e a influencer Virginia Fonseca. Na época, Bruna namorava com João e foi até a fazenda junto com os amigos da cunhada, mas não apareceu em nenhuma foto com a influencer ou os convidados. Com isso, os internautas questionaram se houve ou não um distanciamento.

Agora, o influencer Lucas Guedez, que é amigo de Virginia e Bruna, abriu o jogo sobre como era o clima na fazenda. "Eu tenho contato com a Bruna, com o João. Até hoje falo com ela. Todo mundo já é muito mais low-profile. A gente já gosta de filmar nossa vida, do dia a dia, que não deixamos de filmar. Mas foi incrível. O susto que a gente levou foi diferente da visão que aconteceu lá", disse ele ao Gshow.

E completou: "Todo mundo dançou, se divertiu, bebeu, interagiu. E aqui saiu uma outra visão de uma galera que não estava lá. Mas foi muito legal, foi muito especial. Foi essa repercussão. A gente saiu de lá e falou: 'Uai gente, o que tá acontecendo?' Sendo que lá dentro foi tudo legal. Andamos de jet, de barco, pescamos, foi tudo incrível, foi tudo perfeito".

Ao comentar sobre os rumores envolvendo a falta de fotos de Marquezine na fazenda, ele reagiu: "É que aconteceu uma coisa aqui, né, e aconteceu uma coisa lá que foi o que a gente não entendeu. Lá foi totalmente outra coisa e aqui aconteceu tudo que vocês viram aí na internet, mas foi incrível, foi maravilhoso, foi demais lá", declarou.