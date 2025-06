Recém-separado, Zé Felipe reaparece após sumiço das redes e expõe motivo

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, surge em vídeo compartilhado nesta sexta-feira, 6, para explicar o porquê de ter se afastado das redes e revela saúde

Nesta sexta-feira, 6, o cantor Zé Felipe, de 27 anos, surgiu em um vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, justificar por que ficou sumido das redes sociais nos últimos dias . O relato acontece há mais de uma semana do anúncio do fim do casamento com a influencer Virginia Fonseca, de 26.

No vídeo, Zé Felipe contou que decidiu se afastar das redes sociais para cuidar de sua saúde mental: "Galera, sumido… porque estava fazendo terapia! Vida, viu, mano! De verdade… A gente fica um pouco, às vezes, com preconceito, mas depois que faz... a cabeça parece que fica limpa", contou.

Confira, abaixo, o vídeo gravado por Zé Felipe:

Zé Felipe explica sumiço das redes sociais pic.twitter.com/pBvPPKUwV9 — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 6, 2025

A última vez que Virginia e Zé Felipe foram vistos juntos como um casal foi em um jantar romântico no quarto de um hotel em Portugal. Horas depois, eles anunciaram o fim do casamento por meio de um post conjunto nas redes sociais. O público, inclusive, cogita que seja uma estratégia de marketing dos dois. A assessoria deles, no entanto, confirmou o término.

Os dois trocaram suas fotos de perfil do Instagram e colocaram uma com os filhos: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois e José Leonardo, de oito meses.

Zé Felipe mostra novo aprendizado do caçula

Mais cedo, Zé Felipe encantou os seguidores ao mostrar o caçula, José Leonardo, mostrando o seu novo aprendizado. Na ocasião, o cantor mostrou que está com o bebê na mansão em Goiânia, enquanto Virginia está com as filhas em São Paulo.

Em vídeo postado pelo pai, José Leonardo apareceu sentado e brincando com uma das funcionárias de bater a palma da mão. Confira o momento!

