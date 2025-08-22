Virginia fala sobre Ana Castela após rumores de affair dela com seu ex-marido

Virginia Fonseca é questionada sobre o que pensa de Ana Castela após rumores de que a cantora estaria vivendo affair com Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao fazer um comentário sobre a cantora Ana Castela, que é apontada como affair do cantor Zé Felipe. Nesta sexta-feira, 22, a loira foi abordada pelo Portal Leo Dias e questionada sobre o que pensa de um encontro com a sertaneja em um evento.

Então, Virginia só teve elogios para Ana. "Maravilhosa, eu amo a Ana, conheci no camarim do meu trabalho”, afirmou ela, sem citar nenhum rumor sobre a vida íntima do ex-marido.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio deste ano após cinco anos juntos. O divórcio deles foi oficializado poucas semanas depois do término. Recentemente, Zé foi apontado como affair de Ana Castela após os dois anunciarem uma parceria musical e também viagens para os Estados Unidos e shows.

Leia também: Lustre diferentão de Ana Castela chama a atenção em foto da casa dela

Rumores sobre a vida pessoal de Ana Castela

A cantora Ana Castela reagiu aos rumores de que estaria ficando com o cantor Zé Felipe. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, ela explicou o motivo da presença do artista na viagem de férias de sua família em Orlando, nos Estados Unidos.

“Ele veio para Orlando sozinho, e eu vim com a minha família. Aí foi a minha família que chamou o Zé para vir com a gente hoje no Epcot. Mas nada a ver (sobre estarem ficando). Não tem nada de mais”, declarou.

Por outro lado, a equipe de comunicação de Zé Felipe informou que ele está nos Estados Unidos por causa da gravação de um novo projeto musical e fez apenas uma parada em Orlando para curtir os parques de diversão.

"Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela, como amigos foram aproveitar o dia nos parques. Ainda esta semana o cantor irá para Miami se reunir com um grupo de compositores. Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música", disseram.

O início dos rumores

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe começaram nesta terça-feira, 29, por causa de uma publicação do Portal Leo Dias, na qual informaram que os dois estariam 'ficando'.

Segundo a publicação, os dois estariam em Orlando, Estados Unidos, nesta terça-feira, 29, e foram curtir juntos um parque de diversões.

Vale lembrar que Ana Castela está solteira desde que se separou de Gustavo Mioto no final de 2024. Por sua vez, Zé Felipe estava solteiro desde maio, quando anunciou a separação de Virginia. Os dois assinaram o divórcio em julho de 2025.

15 Momentos Marcantes da Carreira de Ana Castela