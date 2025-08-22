CARAS Brasil
  2. Virginia fala sobre Ana Castela após rumores de affair dela com seu ex-marido
Atualidades / Repercussão

Virginia fala sobre Ana Castela após rumores de affair dela com seu ex-marido

Virginia Fonseca é questionada sobre o que pensa de Ana Castela após rumores de que a cantora estaria vivendo affair com Zé Felipe

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 15h21

Virginia Fonseca e Ana Castela
Virginia Fonseca e Ana Castela - Foto: AgNews e Brazil News

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao fazer um comentário sobre a cantora Ana Castela, que é apontada como affair do cantor Zé Felipe. Nesta sexta-feira, 22, a loira foi abordada pelo Portal Leo Dias e questionada sobre o que pensa de um encontro com a sertaneja em um evento.

Então, Virginia só teve elogios para Ana. "Maravilhosa, eu amo a Ana, conheci no camarim do meu trabalho”, afirmou ela, sem citar nenhum rumor sobre a vida íntima do ex-marido.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio deste ano após cinco anos juntos. O divórcio deles foi oficializado poucas semanas depois do término. Recentemente, Zé foi apontado como affair de Ana Castela após os dois anunciarem uma parceria musical e também viagens para os Estados Unidos e shows.

Leia também: Lustre diferentão de Ana Castela chama a atenção em foto da casa dela

Rumores sobre a vida pessoal de Ana Castela

A cantora Ana Castela reagiu aos rumores de que estaria ficando com o cantor Zé Felipe. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, ela explicou o motivo da presença do artista na viagem de férias de sua família em Orlando, nos Estados Unidos.

Ele veio para Orlando sozinho, e eu vim com a minha família. Aí foi a minha família que chamou o Zé para vir com a gente hoje no Epcot. Mas nada a ver (sobre estarem ficando). Não tem nada de mais”, declarou.

Por outro lado, a equipe de comunicação de Zé Felipe informou que ele está nos Estados Unidos por causa da gravação de um novo projeto musical e fez apenas uma parada em Orlando para curtir os parques de diversão. 

"Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela, como amigos foram aproveitar o dia nos parques. Ainda esta semana o cantor irá  para Miami se reunir  com um grupo de compositores. Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música", disseram.

O início dos rumores

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe começaram nesta terça-feira, 29, por causa de uma publicação do Portal Leo Dias, na qual informaram que os dois estariam 'ficando'.

Segundo a publicação, os dois estariam em Orlando, Estados Unidos, nesta terça-feira, 29, e foram curtir juntos um parque de diversões.

Vale lembrar que Ana Castela está solteira desde que se separou de Gustavo Mioto no final de 2024. Por sua vez, Zé Felipe estava solteiro desde maio, quando anunciou a separação de Virginia. Os dois assinaram o divórcio em julho de 2025.

15 Momentos Marcantes da Carreira de Ana Castela

  • 1 - Início com "Boiadeira" (2021): Lançou sua carreira com o single "Boiadeira", que deu origem ao apelido carinhoso "Boiadeira".
  • 2 - Sucesso de "Pipoco" (2022): A parceria com Melody e DJ Chris no Beat em "Pipoco" a colocou no topo das paradas musicais.
  • 3 - Liderança no YouTube (2023): Se tornou a artista mais ouvida no Brasil no YouTube, superando Marília Mendonça.
  • 4 - Indicação ao Grammy Latino (2024): Foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com "Boiadeira Internacional".
  • 5 - Lançamento de "Herança Boiadeira" (2024): Gravou seu segundo álbum ao vivo, com participações de grandes nomes do sertanejo.
  • 6 - Parceria com Paula Fernandes (2025): Emocionou o público com uma colaboração inédita ao lado de Paula Fernandes no programa "Viver Sertanejo".
  • 7 - Mudança de Estilo Musical (2025): Anunciou transição para o pop, mantendo raízes no sertanejo, com o lançamento de "Let's Go Rodeo".
  • 8 - Gravação Internacional (2023): Realizou turnê por Portugal, expandindo sua carreira internacionalmente.
  • 9 - Homenagem no Rodeio Show (2025): Recebeu homenagem surpresa durante show de Hugo & Guilherme, com a entrega de um chapéu personalizado.
  • 10 - Participação no "Roberto Carlos Especial" (2023): Cantou "Solteiro Forçado" e "Como Vai Você", mostrando versatilidade artística.
  • 11 - Reconhecimento no Prêmio Multishow (2022): Venceu na categoria "Revelação do Ano", consolidando seu espaço na música brasileira.
  • 12 - Parceria com Zé Felipe em "Fronteira" (2023): Lançou sucesso com Zé Felipe, ampliando seu público no sertanejo.
  • 13 - Participação em "Terra e Paixão" (2023): Fez aparição especial na novela, estreitando laços com o público telespectador.
  • 14 - Lançamento de "Minha Herança" (2024): Canção que homenageia suas raízes e avós, marcando nova fase na carreira.
  • 15 - Reconhecimento na Billboard Brasil (2024): Foi eleita Artista do Ano no WME Awards by Billboard, destacando-se no cenário musical.

