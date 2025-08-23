Viih Tube revela por que apenas uma das babás de seus filhos usa máscara

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, para esclarecer uma dúvida recorrente entre seus seguidores

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, para esclarecer uma dúvida recorrente entre seus seguidores: por que apenas uma de suas babás aparece de máscara nas fotos e vídeos que compartilha. Mãe de Lua, de 2 anos, e de Ravi, de 9 meses, frutos do casamento com Eliezer, ela explicou o motivo.

" Gente, porque ela quer. Ela sai no fim de semana, chega na segunda-feira com algum sintoma, coriza, alguma coisa, e ela, sem eu pedir, por segurança, usa máscara. Porque se for algum vírus, ela não quer passar para o Ravi. É isso, e eu não peço, gente, porque eu acho que realmente pega vírus. Criança pega vírus, vai criando imunidade, faz parte", explicou a influenciadora.

Viih explicou em seguida que só fez questão de exigir o uso de máscara em uma situação específica: após a saída de Ravi da UTI. "Aí realmente, ele tava com anemia, todo mundo usou máscara até os exames ficarem melhores, com a imunidade mais alta, pra não pegar um monte de vírus e tá fraco pra lidar. Esse foi um cuidado meu como mãe", recordou.

Viih Tube, Eliezer e os filhos - Foto: Reprodução/Instagram

Por fim, refletiu: "E esse assunto de babá só me faz pensar o quanto as pessoas veem a profissão como algo inferior, né? Como assustou chamar ela de babá. Tipo, se fosse no consultório da doutora Paula, a Lua chamando ela de médica, e eu, chamando ela médica da Lua, ninguém ia falar nada".

"Nada. Ia achar normal, porque é médica. Mas porque, chamado de babá, é tipo, nossa, que ofensa. Gente, as minhas babás são tudo aqui pra mim, em casa. Porque elas são tudo aqui pra mim. Elas são minha rede de apoio principal. Elas são completamente conectadas comigo. Então, assim...", finalizou.

Eliezer e os filhos - Foto: Instagram

Viih Tube e Elizer já são casados?

Embora muitos acreditem que os dois já sejam casados, o casal esclareceu recentemente que os documentos assinados em 2023 representam, na verdade, uma união estável. Na ocasião, eles chegaram a dizer aos seguidores que se tratava de um casamento.

"Não somos casados. A gente assinou papéis, mas não sabíamos que não eram de casados. A gente assinou uma união estável achando que era um casamento", explicou Viih. E Eli complementou: "Faltavam dez dias para Lua [a primogênita] nascer. Fui acordado com essa aqui falando 'hoje a gente casa... seis horas o cara chega aí, e a gente assina o papel'. Falei 'tá'. Quando foi para a internet, as pessoas que entendiam um pouco mais disseram 'isso não é um casamento, é união estável'. A internet que contou", disse.

Viih, por sua vez, refletiu: "Ele não tinha como correr. Falam que foi ele que deu o golpe da barriga... fui eu! Pensa um pouco", divertiu-se. "União estável não é o mesmo que casar? Não, é um pacto nupcial. Então a gente é o quê? Agora, ele me pediu em casamento.", revelou.

Viih Tube e os filhos - Foto: Instagram

Planos para o casamento

E os dois planejam subir ao altar em breve. A festa deve acontecer no ano que vem. "Queria que fosse no ano que vem, porque queria que Ravi estivesse andando, para entrar [no altar]. Como ele faz um ano em novembro, acho que vai estar andando até o o fim do ano. Só que fim do ano vai estar ruim para casar, porque todo mundo só quer saber do Natal. Acho que vai ficar para o ano que vem, mas no começo do ano", contou Viih Tube em recente entrevista.

