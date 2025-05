Viih Tube revela data prevista para casamento com Eliezer: 'Estamos planejando'

A influenciadora digital Viih Tube abriu o jogo sobre os planos de oficializar o casamento com o influenciador Eliezer. Leia!

A influenciadora digital Viih Tube abriu o jogo sobre os planos de oficializar o casamento com o influenciador Eliezer. Embora muitos acreditem que os dois já sejam casados, o casal esclareceu recentemente que os documentos assinados em 2023 representam, na verdade, uma união estável. Na ocasião, eles chegaram a dizer aos seguidores que se tratava de um casamento.

Em entrevista ao portal Quem, Viih Tube contou: "A gente tem o desejo de comemorar, de casar de verdade na igreja e fazer uma comemoração, uma festa, mas não temos mais vontade de fazer festão. Depois que a gente se converteu, a gente entendeu que o casamento é muito maior do que a gente imaginava, para Deus, que é muito mais importante do que uma festa".

A mãe de Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses, contou que se considera noiva."O Eli, depois que se converteu e se batizou, queria que a gente se casasse no dia seguinte. Ele me pediu em casamento faz um tempo, já me considero noiva. Mas eu falei: 'Calma, meu filho, quero me preparar, fazer uma coisa bem linda, viver meu sonho de princesa'. Estamos planejando".

Data prevista

E a festa deve acontecer no ano que vem. "Queria que fosse no ano que vem, porque queria que Ravi estivesse andando, para entrar [no altar]. Como ele faz um ano em novembro, acho que vai estar andando até o o fim do ano. Só que fim do ano vai estar ruim para casar, porque todo mundo só quer saber do Natal. Acho que vai ficar para o ano que vem, mas no começo do ano."

Relembre como Viih Tube e Eliezer se conheceram

Em maio de 2022, Viih Tube e Eliezer se conheceram pessoalmente pela primeira vez em um festival de música sertaneja, segundo o ex-BBB nas redes sociais. Posteriormente, os dois passaram a manter uma relação de amizade, mas desenvolveram um romance após se conhecerem melhor.

Para oficializar o relacionamento, em agosto do mesmo ano o ex-BBB fez um pedido de namoro personalizado para a amada, com pétalas e balões estampados. Um mês depois, Viih Tube descobriu que estava grávida de Eliezer e, em março, anunciaram que estavam casados no papel.

