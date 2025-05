A influencer Viih Tube está desapegando das roupas de seu closet neste domingo, 4, e peça inusitada é exposta por sua mãe, Viviane Di Felice

Na manhã deste domingo, 4, a influencer Viih Tube decidiu fazer a limpa em seu closet e desapegar de algumas peças de roupa. Para a tarefa, ela contou a com a ajuda de familiares, como a sua mãe, Viviane Di Felice, que protagonizou um momento divertido. Isso porque a matriarca encontrou o sutiã de amamentação da filha, que foi motivo de piada na ocasião.

"O que é, mãe?", questionou Viih ao ver que a mãe estava rindo de algum item."Abre o (sutiã) para o marido 'mamar', porque criança não tem", divertiu-se Viviane.

Os acessórios e roupas de Viih Tube serão vendidos em um bazar para os fãs.

Confira:

Mãe de Viih Tube se diverte com peça de roupa da filha pic.twitter.com/EUCFqJcaQx — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 4, 2025

Semelhança com a filha, Lua

Na última quarta-feira, 30, Viih Tube publicou algumas fotos de quando ela era pequena para provar que se parece com a filha, Lua Di Felice, fruto do relacionamento dela com o marido, Eliezer.

"Gente, eu estou chocada. É minha filha. Eu olho e não vejo eu pequena, eu vejo a Lua. Mas sou eu", disse na ocasião.

Logo após, a influencer reforçou a sua opinião ao mostrar uma nova foto sua durante a infância: "Gente, parece muito a Lua", afirmou.

Viih também já se divertiu com a semelhança do caçula, Ravi, e o marido, Eliezer: "É oficial, pari meu marido", brincou. Recentemente Viih Tub e Lua viveram um momento de beleza juntas. No vídeo, a dupla aparece sentada em frente a um espelho enquanto se maquiam.

Leia também: Eliezer leva esporro da filha Lua, de dois anos: 'Tomei'