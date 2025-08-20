Vera Viel desabafa após nova biópsia em meio a remissão do câncer: 'Aliviada'

A apresentadora Vera Viel, que é esposa de Rodrigo Faro, fez um novo desabafo sobre a sua saúde nas redes sociais. Veja mais

A apresentadora Vera Viel, que é esposa de Rodrigo Faro, fez um novo desabafo nas redes sociais após revelar que precisou passar por uma biópsia devido a alterações em seu exame de acompanhamento do câncer. Há alguns meses, ela teve um tumor raro na perna, que foi removido cirurgicamente, e desde então está em remissão.

Nesta quarta-feira, 20, Vera afirmou estar aliviada ao receber a notícia de que o tumor não voltou e aproveitou para falar sobre sua fé. "Passando aqui aliviada depois desses dias aguardando a resposta dos exames. Havia uma suspeita de que o tumor poderia ter voltado, então eu tive que fazer mais uma biópsia, mas, para a glória de Deus, está tudo bem".

E mandou um recado para seus seguidores em seguida. "E eu queria falar com você que também pode estar passando por isso. Eu sei que são dias difíceis, mas não tenha medo. Tenha fé. A fé cura, independente da situação financeira, dos médicos; procure a cura em Deus, porque Ele é o médico dos médicos e só Ele é capaz de fazer um milagre, assim como Ele fez na minha vida mais uma vez."

Qual era o câncer de Vera Viel?

Vera Viel anunciou em outubro do último ano que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. "Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta pra enfrentar essa batalha", escreveu ela ao revelar o diagnóstico.

Ela passou por cirurgia para remover o tumor e contou que a intervenção médica foi realizada nas duas pernas."A cirurgia foi nas duas pernas?. Tô na torcida pela sua vitória", quis saber o internauta. "Sim, foi necessário fazer um enxerto de veias de uma perna para a outra. Por isso, tenho duas cicatrizes", detalhou. Em seguida, ela contou que, por ter tido sinais logo de início e procurado médicos para realizar exames, não corre risco de amputar a perna.

