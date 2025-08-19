Vera Viel faz nova biópsia após exame sobre o câncer

Esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel faz desabafo ao precisar passa por nova biópsia após alteração em exame

A apresentadora Vera Viel, que é esposa de Rodrigo Faro, surpreendeu ao contar que precisou passar por uma nova biópsia após alteração em seu exame médico de acompanhamento do câncer. Ela teve um tumor raro na perna há alguns meses e removeu com cirurgia. Desde então, ela está em remissão da doença. Porém, uma alteração no PET Scan, que é feito para monitorar o câncer, fez com quem ela passasse por uma nova biópsia.

Apesar do susto, Vera contou que o resultado da biópsia trouxe a notícia de que o tumor não voltou. Então, ela está bem e pode seguir com sua vida normalmente.

"Eu tinha acabado de comemorar os 10 meses de cirurgia, de remissão do câncer, e fui fazer os meus exames de rotina que eu faço de três em três meses. E o PET scan, que é o exame que eu faço, apontou uma volta do tumor. Aí os médicos se reuniram comigo, o Rodrigo estava no Rio, liguei para ele, que participou da reunião e médicos falaram que a gente teria que fazer uma nova biópsia. E foi assim que aconteceu. Na sexta-feira passada [15 de agosto], eu fui para o hospital de manhã, passei por uma nova biópsia e foram momentos desafiadores", disse ela.

E completou: "E aí nós passamos o final de semana em casa fazendo muitas orações na companhia das minhas filhas. Não foi fácil, mas eu primeiro agradeci a Deus e entreguei em suas mãos mais uma vez. E independentemente do que seria o resultado, eu estaria pronta para mais essa batalha. Se eu tivesse que passar por outra cirurgia ou fazer quimioterapia como os médicos haviam dito se por acaso o tumor tivesse voltado".

Por fim, ela deu a boa notícia de que o câncer não voltou. "Mas hoje eu recebi o resultado da biópsia e o tumor não voltou. Nós não vamos ter que fazer nada. E nesses dias de espera, eu orei muito, eu ouvi muito a voz de Deus e ele me disse: 'Eu não te trouxe até aqui para você voltar para o mesmo lugar'. Então, se você também tá passando por isso, entregue nas mãos de Deus. Porque quando a gente vê o milagre acontecer é tão sobrenatural. É tão glorioso. Eu estou aqui. Continuo em remissão para toda honra e glória de Jesus", finalizou.

Vera Viel já falou sobre momento 'sobrenatural'

Vera Viel, de 49 anos, emocionou ao compartilhar detalhes sobre o diagnóstico de um câncer raro, o sarcoma sinovial, localizado em sua coxa. A descoberta ocorreu em outubro de 2024 e, desde então, ela tem vivido o tratamento.

A modelo falou sobre o assunto durante entrevista ao podcast Mil e Uma TrETAS. Casada com o apresentador Rodrigo Faro, de 51 anos, Vera contou que recebeu suporte constante do marido e das três filhas.

Ela explicou que o tumor foi percebido de forma inesperada, quando decidiu começar aulas de muay thai, algo que, segundo ela, "nem combina". “Vi que estava tendo no meu condomínio. Comecei a fazer aula, o tumor já estava aqui, não sabia, não sentia nada. Quando chutei, ele estourou lá dentro, saiu do lugar e formou um hematoma por dentro. Não tinha nada por fora”, relembrou.

No dia seguinte, ao fazer uma sessão de drenagem linfática, a profissional responsável notou algo incomum. “[A massagista] passou a mão e falou: 'Vera, tem uma coisa estranha aqui na sua coxa. Daí marquei a ressonância”, contou. Depois veio o diagnóstico.

O momento mais impactante, segundo Vera, ocorreu durante a cirurgia para remoção do tumor. "O que mais marcou nessa história toda é que tive um encontro com Deus sobrenatural no momento da minha cirurgia", relatou, visivelmente emocionada.

Ao entrar na sala de operação, ela disse ter feito uma oração intensa. “Eu clamei por Deus e falei: 'meu Deus, se eu estou passando por isso é porque o Senhor tem algum propósito na minha vida, uma missão, e eu tenho certeza da minha cura, esteja comigo agora'.”

A cirurgia, que estava prevista para durar quatro horas, acabou se estendendo por oito horas e meia. Ao despertar, Vera afirmou ter vivido uma experiência que descreveu como sobrenatural.

“Comecei a voltar e falei: 'eu estava com Ele. Eu estava nos braços de Deus e eu vou te contar tudo que Ele me falou'. E aí eu faço um relato para ele [Rodrigo] de como aconteceu e todas as coisas que eu ouvi de Deus e que eu sabia que eu ia estar curada, que eu tinha muito ainda que viver com as minhas meninas, que o Rodrigo cuidava de mim como se fosse Ele, e que a minha vida ia ter um novo sentido. E realmente a minha vida está tendo um novo sentido", finalizou.